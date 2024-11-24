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台荷交流400年2 / 220位台灣員工落腳荷蘭「護國神山」ASML

2024/11/24 11:51（11/24 13:13 更新）
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荷蘭半導體之光ASML人才來自140多國，總部裡的台灣員工社團從15年前鄧郁珍（左）剛創社時不到50人，到羅之珩（右）擔任社團幹部時已達220人，中為9年前到總部任職的邱心玫。中央社記者田習如費爾德霍溫攝 113年11月24日
荷蘭半導體之光ASML人才來自140多國，總部裡的台灣員工社團從15年前鄧郁珍（左）剛創社時不到50人，到羅之珩（右）擔任社團幹部時已達220人，中為9年前到總部任職的邱心玫。中央社記者田習如費爾德霍溫攝 113年11月24日

台灣與荷蘭相遇迄今400年，中央社前進荷蘭多個城市，除了博物館、教堂裡不同視角的殖民歷史，還看到逾220位台灣人前進荷蘭半導體「護國神山」，以及台灣建築師和年輕藝術工作者的活躍身影，書寫著新的台荷關係。

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（中央社記者田習如愛因霍芬24日專電）在荷蘭南部產業圈，飛利浦與台灣科技業交流逾半世紀，全球最耀眼半導體業者台積電、艾司摩爾（ASML）也在此結緣，如今更有約220位台灣人在這裡的ASML總部任職，形成歐洲最大的台灣科技人聚落。

以愛因霍芬（Eindhoven）為圓心，延伸到費爾德霍溫（Veldhoven）等衛星城市，是荷蘭的高科技產業樞紐，也與台灣電子業的發展密切相關。

1991年被工業電腦大廠研華電子外派來此地，2011年創辦南荷台灣廠商聯誼會的楊明告訴中央社：「30年前走在街上，當地人看到像我這樣的外國面孔會問『你是不是在飛利浦工作』，現在大家會問『你是不是在ASML工作』。」

飛利浦（Philips）公司1891年在愛因霍芬開設第一家電燈泡工廠，這個城市的演變就與飛利浦劃上等號。

自從1965年飛利浦在台灣投資建元電子，長期位居台灣最大外商，1986年更與台灣政府合資成立台積電，台灣科技產業和人才也與愛因霍芬及周邊城市展開頻繁交流。

楊明表示，科技業台商約有40至50家在南荷設立據點，從電腦、通訊零組件、車用娛樂及電子一路演進，規模較大的像是台達電、緯創、技嘉、微星，以及台灣人創辦的美超微（Supermicro）等，因此也帶進了許多台灣員工。

駐荷蘭代表處代理館長劉公漢告訴中央社，在荷蘭定居的台灣人數超過5000，大半在南荷，可見科技業的影響力。

據楊明觀察，近5、6年艾司摩爾在南荷雇用的台灣員工人數直線上升，涵蓋軟體工程師到企劃、物流、財務等多個部門，目前已有超過200人規模，相當於200個台灣家庭移居來此。

艾司摩爾是從飛利浦內部的研發團隊衍生而來，如今成為全球市占逾90%的半導體製造設備供應商，最大客戶就是台積電。它的一台最先進深紫外光曝光機（DUV）要價就約3.5億歐元（約新台幣121億元）。

中央社記者10月28日走進位在費爾德霍溫的艾司摩爾全球總部，廣大園區裡有分設在5棟建築的訪客接待櫃台。外賓在櫃台確認登記後，除了領取出入證，還會拿到一個塑膠杯，讓你隨身帶著去見約訪對象或參加會議。

艾司摩爾公關人員向記者解釋，該公司全面停用拋棄式餐具，所以發給訪客可回收的水杯。記者隨後也觀察到，這裡的人嚴格遵守會議室預約時間，開會非常有效率，訪客在櫃台領了杯子自己顧好，既省時也免了誰來服務的問題。

在這家歐洲頂尖企業的總部，3位來自不同部門、在不同年代任職於此的台灣人，與中央社分享她們的經歷和心得。

「艾司摩爾是我的dream job（夢想工作）」。2年前報到的羅之珩曾在台灣金融投資界工作，後來到荷蘭攻讀企管碩士、主修供應鏈風險管理，畢業後最想應徵的公司就是商務社群網站領英（LinkedIn）上荷蘭排名最受歡迎的艾司摩爾。

羅之珩說：「因為我覺得它是讓台灣的台積電成為台灣之光的背後，很重要的一個推手，我會很希望當我人在異鄉的時候，還是可以為我的國家做那麼一點點的事情，在這個公司裡頭好好地表現、好好地學習。」

相較近年許多台灣人都知道艾司摩爾，曾任職美商半導體和台商科技公司業務部門的鄧郁珍，15年前來到艾司摩爾總部，當時不但走在荷蘭街頭常被問到從哪來，還常碰到泰國、台灣分不清的反應，回台時跟圈外人說起艾司摩爾也是少有人知。

直到2016年艾司摩爾以新台幣1000億元收購當時的台股「股后」漢微科技，知名度才開始打響起來，「網路上開始出現在高速公路看到ASML標誌的車子要保持距離，否則撞了賠不起的玩笑話」。

鄧郁珍笑說，「從那時候起回台灣，大家知道你在ASML工作，才感到自豪並與有榮焉，尤其最近幾年更是如此」。

2012年底先在台灣艾司摩爾分公司任職，後來到荷蘭總部負責台灣區業務的邱心玫說，當年甚至一般荷蘭人也不認識這家「荷蘭之光」，像她9年前入境海關時回答將到艾司摩爾工作，海關人員表示沒聽過，還問她銀行裡有多少存款後才肯放行。

如今，就像台積電成為台灣在全球地緣政經情勢變化下的「護國神山」，艾司摩爾也成為歐洲聯盟（EU）半導體戰略「皇冠上的珍珠」，不僅聞名於世，全球員工數也從01年前的1萬多人到近年快速成長為逾4萬人規模，並擁有來自超過140個國家的人才。

受訪的台籍員工都感受到荷蘭總部環境的國際化，例如內部開會常發現會議室裡的6、7個同事就分別來自6、7個國家。

「工作氛圍非常的包容」。在台灣和澳洲、歐洲等國家都有職場經驗的邱心玫說，荷蘭是一個心態非常開放的國家，有什麼話都可以直接溝通，沒有從屬關係那類需要忌諱的事情。

羅之珩兩年多來從客戶支援部門換到供應鏈部門，她很喜歡艾司摩爾鼓勵人才流動的企業文化，讓她能有許多歷練機會。

她曾在剛來的第一個新年時，把貼了「福到」貼紙的糖果擺在辦公室公共區供大家分享，這個台灣職場春節常見作法讓她大大受到團隊肯定。

「你的culture（文化）在這邊是被支持、被鼓勵然後被展現的，在艾司摩爾裡面有很多這樣的舞台，讓很多不同國籍的人把他們的文化帶到這樣一個環境裡分享，我覺得（台灣文化）被看到的這件事情，就帶來了價值」。

至於在這個多元組合的職場裡，台灣員工表現出什麼特色，鄧郁珍和邱心玫不約而同提到韌性和彈性。

邱心玫說，台灣人「在台灣養成的背景就是會比較有彈性、比較吃苦耐勞，願意去做extra mile（多做一點）、多付出一點」。

鄧郁珍的經驗則是台灣員工不會只固守一個方案，若所提計畫不成，還會去找不同的方法、繼續提案，「變通性我們比較強」。

艾司摩爾總部裡的台灣員工成立了社團，會員人數從15年前鄧郁珍剛創社時不到50人，到羅之珩擔任社團幹部時已達220人。即便在這個超級國際化的大型企業裡台灣員工只占一小部分，但透過交流獲得文化和專業的多元養分，將更豐富台灣這塊土地與國際接壤的內涵。（編輯：周永捷）1131124

約有40到50家科技業台商在南荷設立據點，也帶進許多台灣員工，加上在ASML任職者，形成台灣科技人在歐洲最大聚落。圖為南荷台灣社團參加2024年端午龍舟競賽。（南荷台灣廠商聯誼會提供）中央社記者田習如愛因霍芬傳真 113年11月24日
約有40到50家科技業台商在南荷設立據點，也帶進許多台灣員工，加上在ASML任職者，形成台灣科技人在歐洲最大聚落。圖為南荷台灣社團參加2024年端午龍舟競賽。（南荷台灣廠商聯誼會提供）中央社記者田習如愛因霍芬傳真 113年11月24日
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