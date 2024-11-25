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學術貢獻影響世人至今 胡適紀念館升格文化資產

2024/11/25 15:20（11/25 15:31 更新）
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台北市文化資產審議委員會25日審議胡適紀念館，決議以「胡適故居」為名，登錄此建築為台北市紀念建築類文化資產，多名委員認為，這棟建築仍大致維持前中研院長胡適生前起居原貌，保留室內家具及文物擺設，具文化歷史價值。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月25日
台北市文化資產審議委員會25日審議胡適紀念館，決議以「胡適故居」為名，登錄此建築為台北市紀念建築類文化資產，多名委員認為，這棟建築仍大致維持前中研院長胡適生前起居原貌，保留室內家具及文物擺設，具文化歷史價值。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月25日
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）前中研院院長胡適過世後，其故居化身為紀念館供民眾參觀，至今逾60年。考量胡適的學術貢獻、建築的歷史價值，台北市文資會今天審議通過，登錄胡適故居為紀念建築。

胡適紀念館網站記載，胡適故居建於民國47年，由中央研究院出資及出地，胡適過世後，中研院便決議將這棟建築改作為紀念館使用，並在52年正式開放參觀。

考量建物已有一定年齡，中研院近期打算進行全面維護修繕工程，因此依文化資產保存法第15條規定函請台北市文化局先做文化資產評估，文化局便在7月、9月及10月3度邀集文資委員現勘，並在今天送入大會審議。

多名委員認為，胡適是國際知名學者及外交官，對於治學、自由主義及新文學運動的倡議影響世人至今，是現代學術史的重要學者之一，且這棟建築仍大致維持胡適生前起居原貌，保留室內家具及文物擺設，具文化歷史價值。

在逾半數委員同意下，決議以「胡適故居」為名，登錄此建築為台北市紀念建築類文化資產。（編輯：戴光育）1131125

#中研院
#台北市文化局
#胡適
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