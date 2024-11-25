高鐵南延屏東路線 交通部27日起高雄4場說明會

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高鐵南延屏東路線是採「左營案」還是「高雄案」，將在年底前確定，交通部鐵道局在高雄舉辦4場說明會，首場27日左營區福山里，後續為12月2日國立師範大學和平校區、12月3日鳳山區公所、12月6日科工館等。

高鐵延屏東路線交通部定調年底前宣布，不少高雄民眾擔憂若採取進入高雄市區的「高雄案」，沿途的高雄火車站周邊再度經歷道路開挖、交通不便等問題。

交通部鐵道局今天發布新聞稿表示，為讓民眾了解高鐵延伸屏東評估路廊方案並聽取意見，在高雄市舉辦4場說明會，首場是27日下午3時30分在高雄市左營區福山里活動中心（高雄市左營區榮總路201號）舉辦。

第2至4場都在12月初，分別為12月2下午3時30分，國立高雄師範大學和平校區活動中心2樓演講廳；12月3日下午3時30分，鳳山區公所4樓多媒體簡報室（高雄市鳳山區經武路30號）；12月6日晚上6時30分，三民區國立科學工藝博物館南館S105階梯教室（高雄市三民區九如一路797號）。

高鐵延屏東路線原本有4個方案納入評估，交通部於108年9月27日宣布採「左營案」，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站，全長17.5公里，因經過石化廠區，引起地方對安全隱憂的爭議。

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「左營案」歷經第1階段環評、由後勁溪路廊改採與高屏二快共用路廊，路線縮短為16.8公里，但有造成高鐵系統運轉重大弱點與不穩定，影響未來營運空間發展的隱憂。

根據台灣軌道工程學會資料，「高雄案」行經高雄車站，可結合城市發展規劃，促進高雄市區發展；此外，「高雄案」運用左營站尾軌延伸，往東可使用左營站3月台6股道順行運轉，沒有岔出點、分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等運轉問題。（編輯：陳清芳）1131125