本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

屏東榮總跨性別護理師疑遭霸凌自殘 院方將開性別友善會議

2024/11/26 12:40（11/26 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東榮民總醫院一護理師疑因性別認同遭職場霸凌自殘，仍在加護病房救治；屏榮今天表示，初步認定非職場霸凌，將儘快召開相關性別友善會議，後續暢通對內申訴管道。

臉書（Facebook）粉專靠北護理師近日出現幾則貼文指出，有員工因主管帶頭霸凌，單位有特殊性別歧視，致人員精神嚴重受創自殘，目前插管昏迷不醒；此事件反對意見，也曾在同一粉專發文表示，不理解第三性為何可使用女性更衣室。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳日前透過直播表示，認識此名疑遭霸凌護理師，是生理男心理女，8年前他就問過「男生可不可以穿裙子」，當時告訴他已是多元性別時代，多年來他也勇敢往前走；不過，去年開始有人在靠北護理師發文，對跨性別女性與女性使用同更衣室表疑慮，每每看到這名護理師在臉書（Facebook）傾訴遭網霸，也只能加以鼓勵，他也曾說「會堅強」。

陳玉鳳認為，更衣室可以鎖，並沒妨礙到同事。這名護理師後來妥協到別處使用更衣室，卻也說「很茫然、很無助，不知道自己做錯什麼」；屏東護理主管也知道，但針對更衣室使用的網路發文已有1年，主管卻未積極處理。

屏榮副院長萬樹人今天接受媒體聯訪表示，院方非常關切此議題，也迅速召開院內員工關懷會議，重要決議是，將儘快召開相關性別友善會議，召集外部委員作最好建議；此外，也已報告給屏東縣政府與退輔會等上級單位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

萬樹人說，昨天、前天上級單位皆派高層來訪視，初步調查結果，認為不是職場霸凌，而與性別友善認知不足有關，後續會根據職業衛生安全法作改善，也暢通對內申訴管道，盼莫再發生類似情事；在議題部分，除了要符合法規外，也要思考是否優於法規，因為跨性別議題是不斷進步的，全世界都是如此。（編輯：陳仁華）1131126

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#台灣
#屏東榮民總醫院
#屏東縣
#陳玉鳳
#屏榮
延伸閱讀
性平法頒布20年 葉永鋕母校高樹國中改建廁所落實性平政大性別友善廁所女學生遭偷拍 緊急封閉門縫防範高雄推動性別友善 40家旅宿通過認證世界清潔日環境部允投55億建公廁 含性別友善廁所
屏東榮民總醫院一名護理師疑因性別認同遭職場霸凌自殘，仍在加護病房救治。屏榮26日表示，初步認定非職場霸凌，而與性別友善認知不足有關，將儘快召開相關性別友善會議等。圖為屏東榮民總醫院外觀。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月26日
屏東榮民總醫院一名護理師疑因性別認同遭職場霸凌自殘，仍在加護病房救治。屏榮26日表示，初步認定非職場霸凌，而與性別友善認知不足有關，將儘快召開相關性別友善會議等。圖為屏東榮民總醫院外觀。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月26日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：