台南冬季水雉調查突破3千隻創新高 受惠菱角田略增

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）水雉生態教育園區與台南市野鳥學會等單位，今天合作進行台南冬季水雉數量大調查，共記錄到3030隻，較去年增加148隻，寫下這項調查新高，研判與今年菱角田面積略增有關。

水雉生態教育園區主任李文珍告訴中央社記者，從2015年開始與生物多樣性研究所共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學調查方式，固定在12月第1個星期日進行水雉調查，日出後調查員分別到個別樣區進行調查，中午11時前結束調查，並將調查結果回報水雉園區。

李文珍指出，今天共有111名來自各地鳥會志工、大學生參與，分別到38里、52樣區進行調查，同時觀察整體濕地環境變化與棲地品質，最終統計水雉族群量較去年小幅增加148隻，來到此項調查新高數量3030隻。

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李文珍表示，今年連續多雨加上颱風連連，大家原本對水雉族群數量很擔憂，不過也因今年雨量較多，官田區菱角田面積小幅增加約60公頃，讓水雉多了些可繁殖棲息地；今天有調查員發現很多菱角田中有農民正在採收菱角，因此鳥多集中在某些人為干擾較少區域，有一塊田區就發現114隻。

台南市野鳥學會理事長蔡旺詮表示，今年適逢台南400，帶來很多好事發生，台南市野鳥學會剛獲得保育有功團體，水雉族群數量又突破3000隻，今天一早黃鸝就到園區報到，還有鳥友發現赤膀鴨、羅文鴨與巴鴨，顯示台南豐富多樣性生態。（編輯：陳仁華）1131201