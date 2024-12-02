花蓮有機農業、原民生態漁法 國際交流引關注

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）花蓮區農改場推展有機農業多年，近日6個國際有機農業研究中心約25名人員前往參訪，當地不僅已推產至6級化，原民在溪流設置棲架適量捕魚的「巴拉告」生態漁法，也引起關注。

台灣東部工業低度發展，成為一片淨土，農業部花蓮區農業改良場長年投入有機農業發展有成，「2024年有機世界大會（Organic World Congress）」2日至4日舉辦前，計有6個國際有機農業研究中心約25名人員前往花蓮，了解台灣的有機農業實務運作。

不少消費者喜愛花東一帶的有機米，花蓮區農改場告訴中央社記者，除了有機栽種環境好，口感好也跟米種有關。

前往參觀的專家，有美國科學家分享其農耕系統試驗累積40年經驗評估，有機農法產能可接近甚至優於慣行農法。花蓮區農改場分享其實務經驗指出，目前水稻同米種的有機耕作產量，只比慣行農法少1、2成，已經表現優異。

另外，花蓮區農改場也向外賓分享有機大豆智慧化管理系統、有機文旦一貫化加工產線、農田生態營造，以及有機啤酒花栽培等，並參訪光復鄉欣綠農園，了解6級化有機產業實例。

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花蓮區農改場轉述，這家農園仍在溪流使用阿美族的傳統生態漁法「巴拉告」捕魚，引起外賓注意。

關於此生態漁法，花蓮區農改場說明，就是使用竹子、樹枝做成4、5層架構棲架，並覆蓋檳榔葉等大片葉子，置入河中吸引成魚棲息。需要漁獲時，2人合作，一人提起棲架，將棲息其中的魚、蝦倒入另一人所持網子即可，小魚在棲架提起時會掉回溪水中，只會抓到成魚，不會過度捕抓。（編輯：張雅淨）1131202