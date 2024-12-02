學團籲檢討全勤獎 教育部請學校廣納學生意見

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（中央社記者許秩維台北2日電）學生團體EdYouth今天表示，全勤獎是在鼓勵學生追求不健康的榮譽，呼籲檢討相關制度。教育部回應，全勤獎勵屬校園自治，將宣導學校適時廣納學生意見，循校內民主程序訂定。

EdYouth（台灣一滴優教育協會）召開「全勤魔咒緊纏身，學生健康被犧牲」記者會，指出學校全勤獎是在鼓勵學生追求不健康的榮譽，應重新檢討全勤獎制度，並呼籲教育部刪除「身心調適假不得申請全勤獎」的規定。

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針對學生團體呼籲廢除全勤獎，教育部國民及學前教育署透過文字說明，各校學生請假規定，依「高級中等學校學生學習評量辦法」規定由學校定之，各校依據學生多元需求、學校課程安排等因素訂定辦理，有關學生全勤標準的認定及獎勵措施，屬於校園自治的一環，國教署將宣導學校適時廣納學生意見，循校內民主程序訂定。

教育部也提到，高中「身心調適假」制度於113學年全面施行，國教署已籌組「身心調適假諮詢輔導小組」，將於施行1學期後，蒐整實施情形與意見（包括身心調適假與全勤獎是否脫鉤處理等），與地方政府、學校、教師、家長團體及兒少代表等共同研議並滾動研修注意事項，以利學校落實執行，共同維護學生心理健康。（編輯：管中維）1131202