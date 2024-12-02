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單親家庭出身代言公益聯盟 李李仁籲捐款助弱勢

2024/12/2 20:26
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（中央社記者曾以寧台北2日電）蒙上雙眼，用聽覺感受視障人士度過的黑暗生活，再獻唱經典歌曲「我的未來不是夢」，台灣公益聯盟代言人李李仁分享自己成長於單親家庭，呼籲大家一起用捐款照顧社會弱勢。

「生命的禮讚」感恩音樂會上，李李仁與大家一起蒙上雙眼，再與聯盟服務的視障歌手周軒瑋及上林國小烏克麗麗社團合唱。他回憶，自己出身單親家庭，童年生活並不寬裕，感嘆「如果當時有台灣公益聯盟的協助，說不定我也可以念到博士」。

如今自己也是上有老、下有小的「三明治夾心餅乾」，李李仁說，照顧社會弱勢老有所終、培育幼苗仍是自己最想幫忙做的事，因此希望盡己所能成為「超級夾心餅乾」，藉演出邀請大眾加入寒冬送暖捐款行列，讓更多弱勢族群有機會翻轉人生。

台灣公益聯盟以扶持、照顧身心障礙、新住民、貧困家庭等弱勢為職志；今年募款進度嚴重落後，截至11月底，僅達年度目標的75%。創辦人鄭龍水分析，善款大幅縮水與多重因素有關，包括總統大選年政治新聞紛擾、詐騙猖獗，以及年輕世代在資訊爆炸的時代裡，容易忽略非營利組織的訊息。

「我們不想放棄任何預計進行的專案。」鄭水龍以周軒瑋為例指出，雖然因為早產導致全盲，但在小學接觸音樂短短半年期間，就展露不同凡人的音樂天分，萌生進入音樂系深造的願望，然而家中經濟無法支撐學音樂，台灣公益聯盟3年來聘請不同專長的音樂教師，教樂理、古典鋼琴等，幫助追逐音樂夢。

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對於明年台灣公益聯盟規劃，鄭龍水透過新聞稿表示，為了完成弱勢族群的職涯夢想，預計支持20個弱勢兒少團體發展體育、音樂等才華教育，在宜蘭、花蓮偏鄉推動「東區創生共用辦公室計畫」，培育當地非營利組織整合資源，結合17個小校老師可以共同創造新的備課內容，縮減城鄉差距。

另外，並將持續推動Eye Study無障礙學習平台，除了教材、課外讀物外，更預計提供「公務人員考試用書」，助身心障礙者準備公職高普考。在高齡化趨勢下，也將舉辦30場老人共餐共學活動，預計服務1000人次，讓長者得到心靈支持的溫暖。（編輯：管中維）1131202

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