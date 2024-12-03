績優性別友善公廁從缺 彭啓明：盼明年能提升

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（中央社記者張雄風台北3日電）環境部今天公布共20處績優公廁得獎，然而今年新增的績優性別友善公廁獎項從缺。環境部長彭啓明表示，性別友善公廁是國際趨勢，台灣目前性別友善公廁占比僅約1%，希望明年能再提升。

環境部今年績優公廁評比，由公私企業、地方政府推薦，並請專家學者實地評分與民眾票選，入選47處，最終評比決選出20處績優公廁、4處特色公廁及2個績優清潔單位。

環境部長彭啓明致詞時表示，本屆新參與的單位包含麥當勞、台灣高鐵、港務公司等，代表有愈來愈多事業單位重視公廁和環境；比較遺憾的是今年雖然新增績優性別友善公廁的獎項，但最後從缺。

彭啓明說，性別有善廁所男性、女性都可使用，安全性可以做得很好，有時候女廁大排長龍，要女生去上男廁又很尷尬；因此性別友善廁所也是國際趨勢，現在台灣的性別友善廁所占比僅1%左右，希望能再提升，也能找到模範。

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另外，環境部表示，今年度特色公廁，經評比委員商議，選出東山服務區、梨山文物陳列館、嘉義市in89豪華影城及麥當勞神岡中山店4處獲獎。

東山服務區以山城及大榕樹為意象，將景觀與公廁結合；梨山文物陳列館以泰雅人文意象為主軸，並結合「喔熊」形象凸顯在地高山特色；嘉義市in89豪華影城則熟練的將法式風格搭配不同顏色；麥當勞神岡中山店則是眾多門市中，少數將公廁設置於外部獨立區域者，且公廁設計、宣導文宣皆由麥當勞總公司統一風格，更顯協調。（編輯：陳政偉）1131203