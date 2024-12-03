土耳其創新科學能源工程展 台灣學子獲1金1銅

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（中央社記者陳至中台北3日電）科教館從台灣科展選拔優秀作品，參加「土耳其國際創新科學能源工程展覽會（IZMIR IISEEF）」，獲得1金、1銅的好成績。其中北一女中學生鐘巧芸的研究，具有治療關節炎的潛力。

國立台灣科學教育館今天發布新聞稿，IZMIR IISEEF於11月28日到12月3日間舉辦，台灣共選拔2件作品參賽，與來自10國、143名青少年交流和競爭，抱回1金、1銅。

北一女中學生鐘巧芸以「探討C1GALT1與IL-1受體醣基化在關節炎中的角色並尋找可能的治療藥物」獲得大會金牌獎及青年科學家研究期刊獎。

鐘巧芸觀察到高齡化社會，關節炎是一個越來越普遍的疾病，透過細胞實驗發現，抑制氧型醣基化的關鍵基因C1GALT1，軟骨細胞表面的IL-1（一種發炎因子）受體的表現量會減少。這項研究具有治療關節炎的潛力，因而在競賽中脫穎而出。

高雄市仁武高中學生黃玉涵、三民高中學生江妍慈以「旋風登台，引領流型—探討西行侵台颱風之流型變化與實驗模擬」獲得銅牌。

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她們設計出一個簡易設備產生颱風氣流，以保麗龍沙作為材質，利用不同高度的阻礙模擬台灣地形。實驗模擬出不同風速與摩擦係數的旋臂差異，探討颱風環流與地形間的交互作用關係。

科教館長劉火欽表示，台灣選拔出的優秀科展作品，陸續在突尼西亞、義大利、加拿大、美國、巴西科學展覽會屢屢獲得佳績。未來也將邀請國際優秀作品參與2025台灣國際科學展覽會，期盼碰撞出新的火花。（編輯：陳政偉）1131203