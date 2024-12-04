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政院提修民法刪懲戒權 家長團體憂削弱家庭教育

2024/12/4 11:04（12/4 12:01 更新）
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行政院會日前通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字。多個家長團體4日在台北聯合舉行記者會，全家盟理事長蕭東原（右）表示，修法應著眼於改進條文內容，而非全面刪除，擔心會削弱家庭教育，呼籲停止粗暴修法。國民黨立委羅廷瑋（左）出席聲援。中央社記者陳至中台北攝 113年12月4日
行政院會日前通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字。多個家長團體4日在台北聯合舉行記者會，全家盟理事長蕭東原（右）表示，修法應著眼於改進條文內容，而非全面刪除，擔心會削弱家庭教育，呼籲停止粗暴修法。國民黨立委羅廷瑋（左）出席聲援。中央社記者陳至中台北攝 113年12月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）行政院會11月28日通過民法第1085條修正草案，刪除父母得於必要範圍內懲戒其子女等文字。29個家長團體今天在台北聯合召開記者會，擔心會削弱家庭教育，呼籲停止粗暴修法。

現行民法第1085條規範，父母得於必要範圍內懲戒其子女，行政院會28日通過法務部擬具的民法第1085條修正草案，將條文修正為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。草案將函請司法院會銜，再送請立法院審議。

包含全國家長團體聯盟（全家盟）、國教行動聯盟（國教盟）等29個家長團體（持續增加中），今天聯合在台北召開記者會，反對粗暴修法。全家盟理事長蕭東原表示，修法應著眼於改進條文內容，而非全面刪除。家長懲戒孩子絕對不是暴力，應平衡家庭教育權利與兒少保護的需求，把身心暴力的定義和配套修訂清楚。

蕭東原提到，他曾以打手心的方式處罰孩子，但一定會先做好溝通和教導，並確保不是在公開的場合，避免影響孩子的自尊。像這樣的方式，未來可能都會觸法。

國教盟理事長王瀚陽表示，民法1085條賦予父母在必要範圍內懲戒子女的權利，其核心目的是「阻卻違法」，也就是在合理範圍內的行為不構成違法。他以家長阻止孩子玩火而將孩子捏傷為例，管教是為了保護孩子，如果刪除懲戒權，家長該如何及時干預而不擔心法律風險。

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中國國民黨籍立委羅廷瑋出席記者會聲援，他有感而發地分享育兒經驗，自認是「疼愛但不會溺愛」，但孩子有時還是會突然說「你為什麼要生下我」等讓人傷心的話，讓他不知該如何管教。

羅廷瑋說，學校老師已紛紛反映孩子越來越難教，矯枉過正的修法勢必影響作為最後防線的家庭教育，「家長把孩子拉回來的最後力量，都被抹殺了。」未來立法院排審法案時，會全力為家長發聲。（編輯：陳政偉）1131204

羅廷瑋
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