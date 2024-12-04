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含壬基酚清潔劑恐危害健康 環境部預告限制輸入

2024/12/4 13:56
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（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天預告限制壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇清潔劑輸入，並將分2階段實施；由於此2類化學物質在環境中不易分解、誤食可能危害健康；而坊間也已有替代來源，評估不會造成過度衝擊。

環境部化學物質管理署日前預告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」部分條文草案，增列壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇化學物質種類，修正其運作事項管制相關化學物質。

配合上述草案修訂，環境部資源循環署今天預告「限制含壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇之清潔劑輸入」草案，分2階段限制輸入。

環境部表示，為使輸入業者須時間因應，第1階段為含壬基酚或含壬基酚聚乙氧基醇管納濃度5%以上清潔劑禁止輸入，自115年9月1日起實施；第2階段為管制濃度0.1%以上清潔劑禁止輸入，自116年3月1日起實施。

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環境部說明，壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇皆於環境中不易分解且具生物濃縮特性，除危害河川及海洋生態環境外，一旦經食物鏈輾轉被人體食入，將危害健康。

環境部已於民國97年起禁止壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇使用於製造家用清潔劑，目前市面上清潔劑產品，已有多種天然來源及合成來源替代，搭配兩階段限制濃度禁止輸入，並不會對國內輸入業者造成過度衝擊。（編輯：陳政偉）1131204

#環境部
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