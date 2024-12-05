吳舜文新聞獎頒獎 科技發展與環境議題受關注

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（中央社記者王寶兒台北5日電）第38屆吳舜文新聞獎今天頒獎，深度報導獎文字類及調查報導獎分別由上下游市集及商業周刊獲得，2得獎作品皆關注科技發展下的環境視角，其他如缺工、租屋族等社會議題也獲評審肯定。

頒發獎項包含深度報導獎文字類、影音類、融媒體類，還有調查報導獎、國際新聞報導獎、新聞攝影獎、學生新聞報導獎及嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎等共8個大獎。

深度報導獎文字類由上下游新聞市集「破碎的西海岸 農田．魚塭．光電海」獲得，記者林吉洋透過上下游總編輯楊語芸表示，眾人常說台灣半導體為護國神山，政府推展下也運用許多土地資源，難以兼顧環境正義與社會公平，希望透過報導讓人看見轉型不能以開發為替代。

調查報導獎由商業周刊「手機河與晶圓山 掠奪之島」獲獎，商周ESG總編輯管婺媛表示，台灣是半導體、AI科技發展等產業重要之地，卻很常忘記這些傲人成績底下究竟從這片土地上取得什麼資源，相信環境與經濟發展不會只有二選一的答案。

深度報導獎影音類則由華視「缺工直擊 黑戶現形」獲得，深度報導獎融媒體類由聯合報「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」奪獎，新聞攝影獎得主則為報導者攝影記者楊子磊的「國會風暴」。

評審團召集人蘇蘅表示，今年報名參賽作品共519件，共44件入圍，比去年報名參賽件數更多，體現許多新聞工作者仍站在第一線守望社會問題，如天災人禍苦難、霸凌、氣候變遷等重要新聞議題，尤其在數位廣告衝擊、低薪結構等艱困新聞環境下，要感謝現在還願意留在崗位上的新聞人員。

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其他獎項如國際新聞報導獎由鏡電視「日本能登大震直擊啟示錄」獲得；學生新聞報導獎首獎為國立政治大學「當摯親迷失在記憶迴圈 為失智者再尋一個『家』」，優選得主則包含政大「漫漫創生路，何創何生？」及輔仁大學「紅色警戒：捐血冠軍的缺血困局」。

嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎由天下雜誌「綠色生存戰：失落的傳產與偏鄉」獲得。團隊指出，期望透過報導讓人看見，追求科技進步及產業發展時，傳產及住在偏鄉的人也需要社會關注，向前發展並不遺落任何人，才是真正追求永續。（編輯：龍柏安）1131205

第38屆吳舜文新聞獎5日在新北市新店區舉行頒獎典禮，裕隆董事長嚴陳莉蓮（左1）出席擔任頒獎人。中央社記者鄭清元攝 113年12月5日