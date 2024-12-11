病友團體與立委齊聲 籲落實病友參與健保給付決策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）多個病友團體跨黨派立委今天齊聲呼籲，落實病友參與健保給付決策。病友團體提出多項訴求，包含病友在藥品共擬會從列席轉為正式代表、健保會應增加病友代表席次等，並盼健保給付更貼近病人需求。

台灣病友聯盟、癌症希望基金會、台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會等病友團體今天與跨黨派立委舉行「病友權利接軌國際，完善病友參與健保給付決策」記者會，呼籲政府借鑑國際經驗，積極推動台灣病人參與健保給付決策。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，病人參與醫療科技評估（HTA）及健保給付決策已成國際趨勢，現行病友意見參與是在專家審議會議之後，無法將病人需求提供專家納入給付討論，非常可惜。

吳鴻來提出3大政策建議，第一，藥物給付及支付標準共同擬定會議（共擬會）中的病友團體列席代表，應轉為正式代表。第二，健保會應增加病友代表席次。第三，給付決策流程中的病友參與模式，應參考國際經驗如加拿大、英國等，讓病友代表提早在專家諮詢會議時就參與。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，病友是醫療照護體系中最直接的使用者，也是最重要的利害關係人，但目前病友代表在健保重要決策會議的參與仍有所不足，建議在健保會中增加病友團體席次，並深化病友團體的參與機制，同時政府應定期為病友團體提供教育與培訓課程，以提升病友參與政策的知能與效益。

醫師出身的民進黨立委王正旭提到，他擔任癌症希望基金會董事長期間，一直爭取強化病友意見，現在他身為立委，將持續促進病友參與健保審查的權利，希望台灣病友聯盟接軌國際時，能充分考量病友在健保給付決策流程發聲的有效性及穩定性，讓病友有意義且積極地參與醫療科技評估及給付決策。

國民黨立委陳菁徽強調，病友團體在健保署藥品共擬會中列席身分應轉為正式代表，確保病友聲音被重視，落實「以病人為中心」的健保初衷完善台灣健保體系。

民眾黨立委陳昭姿呼籲，健保會應增加病友代表的席次，平衡各方利益，讓健保政策能夠更真實地反映病人的需求，進一步落實全民健保初衷。（編輯：張若瑤）1131211