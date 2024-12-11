班班有鮮乳 新北：都會區建議以「鮮乳券」提供

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北教育局今天表示，「班班有鮮乳」政策執行有困難，建議全國一致作法，都會區以「鮮奶券」提供乳品，偏鄉通路由地方多元協助。執行政策宜考量第一線教育人員執行困難。

市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，記者詢問，中央找地方政府開會研商「班班有鮮乳」政策，是否有具體結論，新北是否可配合執行。

侯友宜說，中央規劃政策並沒有一致性，建議中央、地方、產業共同思考，解決產業、學校、供應鏈的困難。都會型的地區善用超商、大賣場通路，以兌換券的方式，透過手機「校園通APP」或悠遊卡兌換，以快速取得鮮奶。

侯友宜說，除經費外，每個地方的狀況不盡相同，在偏鄉要考慮運送冷鏈系統，在學校提供冷藏設備，以多元的處理方式，才能讓政策達標。

教育局回應中央社記者詢問表示，除建議以「鮮奶券」方式提供乳品，避免各縣市百花齊放。偏遠地區若超商通路不足，可由新北採取多元方式協助。

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教育局說，中央補助鮮乳採購上限為每瓶新台幣22元，新北洽詢成本最低金額為每瓶28元。若依農業部規劃114年以每週喝一次為原則，新北評估經費不足逾2500萬元，建議中央全額補助，否則將嚴重排擠教育預算。

教育局說，校園無足夠人力及空間分裝、保存乳品；教師要指導年齡小的學生在一定時間內飲用完畢，以免食安疑慮；購置冷藏設備會衍生經費、供電負載、電力改善工程及電費等問題。第一線教職人員溝通時，容易有親師生誤會。（編輯：林恕暉）1131211