北市與3大超商合作 推防範境外詐騙包裹3措施

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市法務局今天表示，跨境網購詐騙案未歇，歹徒把超商貨到付款當為常用途徑，市府與3大超商合作，以公私協力強化防範境外詐騙包裹措施，推動簡化受理流程等3項。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，跨境網購詐騙案層出不窮，歹徒常用途徑是以超商貨到付款，市府與3大超商業者合作強化防制境外詐騙包裹措施，包含明確包裹類型、簡化受理流程、掌控爭議款項金流等3措施。

法務局長連堂凱透過資料表示，雖超商有客服電話，消保官接獲民眾反映超商受理程序門檻過高、繁瑣、未確實獲得退款、退款時程冗長等狀況，經法務局多次協調，獲得超商業者承諾改善。

他說，針對幽靈包裹，會明確保障消費者在7天內申請退款，由超商建置單一窗口，提供友善受理程序，免強制要消費者向警方報案或提告，經確認後，最慢10個工作天內完成退款，也要讓消費者查詢處理進度。

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此外，已協調超商暫扣爭議款項，確保消費者貨款，提升交易安全，盼有效降低民眾遭詐騙損失，且各超商已做到相關作法，提出防範機制也各有亮點，如可至門市寄回包裹等。

法務局表示，感謝3家超商業者與台北市政府聯手推動防範詐騙，盼透過公私協力構築更安全的網購消費環境，超商業者將透過全台門市，讓全國消費者都能受惠，且會與檢警密切合作，打擊詐騙。（編輯：李錫璋）1131211