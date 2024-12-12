參議長維特齊訪台搭橋 中科實中與捷克私中結姐妹校

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（中央社記者劉郁葶布拉格11日專電）國立中科實驗高級中學與捷克揚帕拉赫私立高中9日簽訂為姐妹校，中科實中學生也在本週參訪捷克參議院等地。揚帕拉赫私中校長穆斯爾說，兩校情誼始於4年前捷克參議院議長維特齊率團訪台。

4年前，台灣與捷克展開的「台捷友好」外交情誼，透過竹科、中科與南科實驗高級中學，與布拉格3所當地高中奠定教育交流基礎。

近日，中科實中帶領高中部、國中部與雙語部共10位學生，來到布拉格揚帕拉赫私立高中（Jan Palach Private High School），展開約10天交流活動。

揚帕拉赫私中的校名是為了紀念抗議1968年蘇聯坦克入侵捷克斯洛伐克，而在瓦茨拉夫廣場自焚明志的民族英雄「揚帕拉赫」（Jan Palach），也奠定該校崇尚人文藝術與民主自由的學術氛圍。

此次交流以人文藝術為主題，除課程學習外，中科實中學生也參觀捷克參議院，走訪卡夫卡博物館、布格城堡、查理大橋、銀礦小鎮庫特納霍拉（Kutna Hora）等地。

在中科實中與揚帕拉赫私中的姐妹校簽約儀式上，中科實中校長秦文智線上參與，並表示兩校情誼始於疫情間，台灣外交部與捷克參議院給予的珍貴機會，學校在交流過程發現彼此對於民主、人文與自由等價值共同的熱忱，因而決定深化這段交流的緣分。

揚帕拉赫私中校長穆斯爾（Michal Musil）也致詞表示，該校是捷克最早成立的私立學校之一，創建於1989年絲絨革命後，「過去的34年，我們懷抱著夢想與計劃，希望能與國外的夥伴保持聯繫，因為我們需要向其他國家的人學習。」

揚帕拉赫私中過去曾和德國、法國、荷蘭和西班牙的學校交流，後來也擴展到美國和加拿大。穆斯爾表示，「我們一直想為歐洲與亞洲之間搭建橋梁，因為亞洲是世界上很重要的一部分，我們應該更了解亞洲。」

穆斯爾回憶，4年前捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領代表團訪問台灣，並在演說時以中文表示「我是台灣人。」穆斯爾說：「這是非常有力的表述，也為這次合作打開大門。」

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穆斯爾表示，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間兩校的線上合作，如今終於實體見面。他強調，捷克是一個相對較小，但非常開放的國家，樂於與世界各地進行交流。

今年4月，揚帕拉赫私中帶領10位學生訪問中科實中。該次交流的主軸為「人文外交」，捷克師生除拜會外交部歐洲司外，也到國發會檔案管理局、國家人權博物館、台灣文學館、自由廣場等地參訪，對台灣的民主化發展留下深刻印象。（編輯：田瑞華）1131212

在國立中科實驗高級中學與捷克揚帕拉赫私立高中的姐妹校簽約儀式上，中科實中校長秦文智透過線上參與。圖為113年12月9日拍攝。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月12日