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菲律賓來台旅客成長35% 耶誕商機可期推中南部遊程

2024/12/15 21:20（12/15 21:41 更新）
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交通部觀光署表示，菲律賓市場台灣觀光代言人加比加西亞（Gabbi Garcia）（前左）、卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）（右）近日來台，以北進南出方式，一路往南深度探索台灣冬季之美。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 113年12月15日
交通部觀光署表示，菲律賓市場台灣觀光代言人加比加西亞（Gabbi Garcia）（前左）、卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）（右）近日來台，以北進南出方式，一路往南深度探索台灣冬季之美。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 113年12月15日
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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部觀光署今天表示，在菲律賓代言人加比加西亞（Gabbi Garcia）與卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）帶動下，今年菲律賓來台旅客較去年同期成長35%，盼接下來耶誕假期帶動更多旅客來台。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，菲律賓市場台灣觀光代言人，當紅明星加比加西亞（Gabbi Garcia）與卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）今天攜手訪台，以北進南出方式，一路往南深度探索台灣冬季之美，期望推動菲律賓旅客規劃更豐富多元台灣行程。

觀光署指出，加比加西亞與卡里爾拉莫斯以菲律賓流行用語「Panahon sa Taiwan Ang Iyong Love Story-創造你的台灣愛情故事」為宣傳口號，一同推廣台灣觀光。

觀光署指出，菲律賓旅客來台人次快速成長，今年1至10月已逾37萬人次來台，較去年同期成長逾35%，躍居東南亞來台第一大客源國。

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由於耶誕節假期為菲律賓民眾出國度假熱門時期，為乘勝追擊菲國來台人次，提供菲律賓旅客更多遊程選擇，觀光署表示，邀請2名代言人以北進南出行程，造訪高雄駁二藝術特區、流行音樂中心與米其林餐廳，盼帶動菲國旅客可以到台灣中南部旅遊，更深度體驗台灣旅遊，創造專屬回憶與故事。

交通部觀光署國際組組長黃易成說，觀光署透過各項國際宣傳計畫，以及在加比加西亞與卡里爾拉莫斯代言下，菲律賓旅客來台成長顯著，觀光署將於12月20日在馬尼拉成立台灣觀光服務分處，加強在地觀光服務諮詢，觀光署與菲律賓旅遊業者展開全面合作，包裝全新台灣旅遊產品，希望更多菲律賓旅客到台灣。（編輯：陳仁華）1131215

#菲律賓
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