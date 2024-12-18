落實農試所7字箴言栽種 青蔥遇風災產量保逾9成

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）風災會引發疫病，導致減產。農試所今天發布，歷經5年研究並在農田試驗確認，落實「種田肥水管藥材」7字箴言，遇風災可保9成到9成5青蔥產量，反之剩2成，將推廣產地落實。

農業部農業試驗所舉辦「七字箴言妙用 夏秋青蔥好種」記者會，宣布「種田肥水管藥材」此7字箴言的栽種技術，可讓青蔥健康，足以抵擋風災引發的疫病。

農試所所長林學詩指出，「種」就是要有健康蔥苗，所以務必要把種蔥跟收成後銷售的菜蔥分開栽培。「田」是慎選蔥田，不要在發生過疫病的田裡栽種。以上乾淨的田、健康的種苗很重要，是基礎。

接著，他說，「肥」就是不要過量，因為施肥過多易生病。「水」就是要注意灌溉，並在大雨來時要能快速排水。「管」是落實田間衛生管理，休耕期監控病蟲。「藥」按病害精準用藥。「材」是使用低風險的友善資材防治。

林學詩並說，已跟3個農會合作，在10幾公頃農地試驗成功。農試所研究員黃晋興進一步說，包含與彰化溪湖、二林農會及台中大甲農會，共約10幾公頃農地測試過，有落實7字箴言的田地，風災過後保住產量達9成到9成5，反之，沒落實的，像今年颱風凱米過後僅剩2成。

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黃晋興說，112年全台青蔥栽種4017公頃，年產量約10萬公頃，年產值約新台幣50億元，雲林、彰化種的粉蔥占全台的78%，強降雨引發的疫病與捲葉型炭疽病是影響產量主因，將推廣其他農民也落實7字箴言栽種法。

農業部農業科技司副司長陳瑞榮說，整合型的技術落實很重要。農業部防檢署副署長杜麗華補充，栽種面積占全台9%的宜蘭，品種為日蔥，俗稱三星蔥，疫病也不同，主要是甜菜夜蛾、黑腐病，已有藥可處理，也在四季南山栽培健康種苗使用。（編輯：陳政偉）1131218