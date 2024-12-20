魚大十八變 國海院推魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑

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（中央社記者張已亷高雄20日電）國海院近期推出跨時代魚類圖鑑「魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑」，收錄台灣周邊海域121科505種魚類初期生活史照片超過千張。為台灣魚類多樣性學術專業與科普推廣貢獻心力。

海委會國家海洋研究院今天新聞稿引全書主要作者、知名魚類學家邵廣昭講座教授見解指出，由於魚卵和仔稚魚的形態特徵甚少，若只用形態來鑑定可能有高達7、8成錯誤率。形態分類依不同鑑定者專業程度，在種類鑑定結果上常有落差，並且有些種類由形態特徵常常僅鑑定至「科」的層級；因此要了解台灣周邊海域魚卵及仔稚魚魚類多樣性，勢必要利用DNA定序分子鑑定方法鑑定魚種。

另外，出版本圖鑑背後更大意義是要儘可能蒐集過去所有與魚卵及仔稚魚相關的碩博士論文原始資料，這些累積上萬筆魚卵與仔稚魚DNA條碼及生態分布原始點位資料對於台灣魚類研究非常珍貴，經重新比對DNA條碼資料庫並剔除有問題、疑慮或未鑑定到物種層級樣本後，再匯入台灣魚類資料庫(https://fishdb.sinica.edu.tw/)和國家海洋資料庫及共享平台(https://nodass.namr.gov.tw/edna/sequencesCO1/)中公開分享，讓有學術研究需求者下載使用，從資料整理到圖鑑出版過程中耗費人力和物力遠勝預期，也感謝所有出力人員辛勞及國海院支持。

國海院長陳建宏表示，台灣海域擁有多樣海洋生物，如何將知識彙整與集結提供一般大眾、研究學者及教育單位都能使用與應用至關重要。國海院2年前籌劃這本圖鑑出版，透過與邵廣昭講座教授團隊合作，收錄並整理邵教授團隊20多年來累積數萬筆珍貴魚卵與仔稚魚資料，編撰出版跨時代的國內魚卵及仔稚魚圖鑑，為台灣魚類多樣性學術專業與科普推廣貢獻一份心力。

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國海院表示，出版圖鑑也提供6種魚AR擴增實境，使用者可透過手機掃描QR-Code後在3D空間觀察魚卵和仔稚魚形態。全書採「創用CC」授權，讀者可將書中素材依原狀態分享出去，進行非商業目的使用，除保障著作人權益，也符合國海院海洋研究及教育推廣目的，以及政府資訊公開精神。

圖鑑內容篇幅超過800頁，為使讀者容易翻閱，分2冊發行，另在第1冊內文提供5篇魚卵及仔稚魚基本介紹專文，讓讀者欣賞精美難得照片之餘，能有滿滿知識饗宴。圖鑑將上架至政府出版品銷售通路，後續辦理新書發表將於國海院官網及臉書發布訊息。（編輯：孫承武）1131220