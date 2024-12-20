韓國EVNNE將登台耶誕演唱會 台南記者會現身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）迎接2025年，台南市耶誕跨年系列首場演唱會明晚登場，預定登台的韓國新人氣天團EVNNE今天現身，台南市長黃偉哲準備水果及甜點招待，讓他們體驗「台南甜」。

EVNNE今天在台南大員皇冠假日酒店見面記者會現身，由黃偉哲介紹現場一字排開當季水果，他指出，台南擁有良好土質與氣候，水果種類多樣鮮甜，深受國內外消費者青睞，秋冬盛產柑橘類水果更值得一嘗。

此外，記者會也以「台南甜」為主題，擺出草莓波士頓派、赤崁糖椪餅、百年蜜餞、非油炸蝦餅、章成麥芽餅、方形布丁等台南伴手禮。黃偉哲祝福EVNNE明天登台表現精彩，也多品嘗台南美食特產，將在地甜蜜體驗帶回韓國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府指出，台南舉辦耶誕跨年系列演唱會，從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團（G）I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY，今年邀來EVNNE出道1年，就被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」。

台南市搖滾耶誕演唱會預定地點在永華市政中心西側廣場，規劃登台藝人、團體，包括EVNNE、W0lf（S）五堅情、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等人。（編輯：孫承武）1131220