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韓國EVNNE將登台耶誕演唱會 台南記者會現身

2024/12/20 17:03（12/20 18:06 更新）
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台南市耶誕跨年系列首場演唱會21日晚間將熱鬧登場，韓國男團EVNNE見面記者會20日舉行，市長黃偉哲（右）祝福EVNNE登台表現精彩，也準備水果及甜點招待。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月20日
台南市耶誕跨年系列首場演唱會21日晚間將熱鬧登場，韓國男團EVNNE見面記者會20日舉行，市長黃偉哲（右）祝福EVNNE登台表現精彩，也準備水果及甜點招待。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）迎接2025年，台南市耶誕跨年系列首場演唱會明晚登場，預定登台的韓國新人氣天團EVNNE今天現身，台南市長黃偉哲準備水果及甜點招待，讓他們體驗「台南甜」。

EVNNE今天在台南大員皇冠假日酒店見面記者會現身，由黃偉哲介紹現場一字排開當季水果，他指出，台南擁有良好土質與氣候，水果種類多樣鮮甜，深受國內外消費者青睞，秋冬盛產柑橘類水果更值得一嘗。

此外，記者會也以「台南甜」為主題，擺出草莓波士頓派、赤崁糖椪餅、百年蜜餞、非油炸蝦餅、章成麥芽餅、方形布丁等台南伴手禮。黃偉哲祝福EVNNE明天登台表現精彩，也多品嘗台南美食特產，將在地甜蜜體驗帶回韓國。

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市府指出，台南舉辦耶誕跨年系列演唱會，從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團（G）I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY，今年邀來EVNNE出道1年，就被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」。

台南市搖滾耶誕演唱會預定地點在永華市政中心西側廣場，規劃登台藝人、團體，包括EVNNE、W0lf（S）五堅情、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等人。（編輯：孫承武）1131220

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