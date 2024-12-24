加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

冷氣團減弱各地氣溫稍回升 下半天雨勢趨緩

2024/12/24 08:21（12/24 09:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市中山區街頭民眾戴上外套帽子保暖兼擋雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市中山區街頭民眾戴上外套帽子保暖兼擋雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中央氣象署今天表示，上半天水氣仍偏多，桃園以北、東部有局部短暫雨，下半天越晚降雨機率越低；因大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，白天普遍為攝氏17到21度，早晚仍涼。

氣象署網站發布訊息指出，今天上半天水氣仍偏多，桃園以北、台灣東北部、東部地區及澎湖有局部短暫雨，新竹以南及東南部地區亦有零星短暫雨，金門、馬祖則為多雲，下半天之後水氣逐漸減少，越晚降雨機率越低。

氣象署表示，由於大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，清晨西半部及東北部低溫為14、15度，花東地區約為16度，白天因雲量偏多，各地高溫稍微回升，普遍為17到21度，早晚仍涼，請注意保暖；至於離島全天氣溫，澎湖16至19度，金門12至18度，馬祖11至13度。

風力方面，今日恆春半島及澎湖易有8至9級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，海邊活動請注意安全。

此外，今日上半天，若溫度與水氣配合，海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。

而位於南沙島海面的第26號輕度颱風帕布，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約1480公里的海面上，其結構較鬆散，持續朝越南南部移動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓出海，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1131224

#大陸冷氣團
#天氣
#大陸
#金門縣
#桃園
#馬祖
#澎湖縣
#環境部
#中央氣象署
#氣象署
延伸閱讀
耶誕節前逐漸回暖 27日起再降溫跨年夜防短暫雨天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳醫：冬季泡湯注意高血壓 4重點保安康
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
耶誕節前逐漸回暖 27日起再降溫跨年夜防短暫雨
105
更多編輯台推薦新聞：