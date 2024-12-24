冷氣團減弱各地氣溫稍回升 下半天雨勢趨緩

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（中央社台北24日電）中央氣象署今天表示，上半天水氣仍偏多，桃園以北、東部有局部短暫雨，下半天越晚降雨機率越低；因大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，白天普遍為攝氏17到21度，早晚仍涼。

氣象署網站發布訊息指出，今天上半天水氣仍偏多，桃園以北、台灣東北部、東部地區及澎湖有局部短暫雨，新竹以南及東南部地區亦有零星短暫雨，金門、馬祖則為多雲，下半天之後水氣逐漸減少，越晚降雨機率越低。

氣象署表示，由於大陸冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，清晨西半部及東北部低溫為14、15度，花東地區約為16度，白天因雲量偏多，各地高溫稍微回升，普遍為17到21度，早晚仍涼，請注意保暖；至於離島全天氣溫，澎湖16至19度，金門12至18度，馬祖11至13度。

風力方面，今日恆春半島及澎湖易有8至9級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，海邊活動請注意安全。

此外，今日上半天，若溫度與水氣配合，海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。

而位於南沙島海面的第26號輕度颱風帕布，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約1480公里的海面上，其結構較鬆散，持續朝越南南部移動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓出海，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1131224