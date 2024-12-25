台中至杉林溪客運停駛 台灣好行增6883C替代

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）台中客運6871、台中至南投杉林溪路線每天來回各2班車明年1月起停駛，為繼續服務台中大里、霧峰居民前往溪頭，南投縣政府爭取闢設台灣好行6883C路線，每天往返各1班車。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿指出，溪頭是中部民眾健行好去處，台中市大里、霧峰居民原可透過公路客運6871前往南投縣溪頭及杉林溪園區，但因人力短缺等因素，將於明年1月1日起停駛，因此，新闢「台灣好行」6883C路線，今天正式上路。

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縣府表示，台灣好行溪頭線新闢途經大里、霧峰路線，自台中市干城站經第三市場、省農會、大里仁愛醫院、青年高中、霧峰農工、霧峰、省議會、南投縣車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、鹿谷鄉農會、內湖國小、米堤、溪頭等站，每天往返各1班車服務遊客。

6883C路線每天上午7時由台中干城站出發，經台中大里、霧峰市區，接著經國道下南投竹山交流道前往溪頭，下午3時50分由溪頭站返回，遊客若要進一步前往杉林溪，可在溪頭轉乘公車。（編輯：吳協昌）1131225