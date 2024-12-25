高鐵助學傳愛 奧運銅牌得主陳念琴任公益大使

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣高鐵公司自2010年起，每年辦理「高速傳愛 助學計畫」，2025年的助學傳愛將於元旦啟動，並邀請奧運拳擊銅牌得主陳念琴任公益大使。

台灣高鐵今天舉行2025「高速傳愛 助學計畫」記者會，台灣高鐵董事長江耀宗、中華民國唐氏症基金會董事長林正俠共同主持。

2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴，獲邀擔任2025「高速傳愛 助學計畫」公益大使。

江耀宗、林正俠、與陳念琴邀請高鐵旅客及社會大眾，於1月1日至3月2日，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款，以實際行動幫助身心障礙以及弱勢孩童彌平學習起點的落差，一同「讓愛無礙 共融美好」。

江耀宗表示，「高速傳愛 助學計畫」不只是台灣高鐵的企業社會責任與ESG承諾，更是台灣高鐵深耕在地、永續關懷的具體實踐。而教育正是關懷下一代最好的方式，多年來，「高速傳愛 助學計畫」持續透過不同的角度關懷身心障礙以及弱勢孩童的教育議題，希望啟發每一個孩子的天賦，讓他們獲得平等的教育機會，幫助他們透過學習找到翻轉生命的契機。

林正俠說，每個孩子都不一樣，感謝高鐵透過「高速傳愛 助學計畫」，攜手讓共融教育從小扎根，促進整個社會的多元與共融。

台灣高鐵自2010年起每年辦理「高速傳愛 助學計畫」，提供平台進行募款，15年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、喜憨兒社會福利基金會及中華民國唐氏症基金會等公益團體合作。

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台灣高鐵說，「高速傳愛 助學計畫」募得款項由合作單位統籌，累計募款超過新台幣1.76億元，已成功幫助超過3.3萬名孩子安心學習、快樂成長。

台灣高鐵為鼓勵旅客踴躍響應2025「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲贈「高鐵造型抱枕毯組」1個；定期捐款600元（滿12個月）或單筆捐款7000元，還可獲贈限量「高鐵假期500元旅遊抵用券。（編輯：李亨山）1131225