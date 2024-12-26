女星感染昏迷險成植物人 感念投身公益臥床者沐浴

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）藝人安妮分享小時候曾感染腦膜炎球菌昏迷4天，被醫師警告恐成植物人，幸好治療良好，但仍花了5年才康復，她因病感同身受，開始投身植物人公益活動，擔任愛心大使幫臥床者「洗香香」。

創世基金會今天舉辦第35屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，身為愛心大使的安妮現身文山院，提前慶祝新年，展現手藝，親自拌炒麻油雙菇，現場也準備傳統的俄羅斯點心魚凍、軟糖和羅宋湯，讓她身在異地也能品嘗家鄉味。

安妮因13歲時感染腦膜炎球菌，差點成為植物人的生病經驗，開始專注與植物人公益相關活動，她說，記得當時醫生說只有2種結果，第1種是死亡、第2種是臥床成為植物人。「我很幸運，所以更要幫助有需要的人」，她化身到宅義工到植物人小瑄（化名）家協助原床泡澡。

33歲的小瑄出生就患有小腦萎縮症，就讀高三時發病，漸漸生活無法自理，後母和父親離異之後，帶著弟弟搬出住所，原本的一家四口，現在僅剩行動不便的父親獨自照料她，兩人平時靠低收入戶身障補助維生。去年，由於小瑄退化呈植物人狀態，經個管師轉介創世提供到宅服務。

創世每月提供原床泡澡、生活物資協助、照護指導，讓陷在日復一日照顧深淵裡的弱勢家庭得以喘息。「原床泡澡」的好處是增進血液循環，使用塑膠墊、水管就地打造「浴盆」，減少移動風險。完成協助洗澡任務的安妮替小瑄打氣，下次見面也要努力變漂亮，小瑄意外展開笑容。

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創世基金會迄今安養2835名植物人，免費到宅服務1萬4583名植物人及重度臥床老人。第35屆「寒士吃飽30」號召民眾支持專業安養及到宅服務，除了贈送年菜，由創世義工團隊包裝成「六禮招福包」，內有沐浴球、手握吸濕捲、鼻胃管固定夾等，將送給有需要的植物人家庭。

創世基金會表示，現階段相關經費募集仍不到一半，盼社會大眾關心弱勢，用行動支持愛心運動，用善行迎接嶄新的一年。歡迎認助祝福年禮新台幣800元及應急紅包600元，幫助弱勢溫暖過好年。（編輯：陳政偉）1131226