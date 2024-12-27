東海大學攜手永信藥品 聚焦永續發展與人才培育
2024/12/27 19:02（12/27 19:16 更新）
（中央社記者趙麗妍台中27日電）東海大學與永信藥品簽合作備忘錄，雙方將透過人才培育、永續發展面向，為學生擴展多元化學習與就業機會，並推動減碳、資源循環與環境友善技術，打造綠色產業鏈。
東海今天發布新聞稿表示，雙方將推動學術與產業實務接軌，全面促進人才培育、技術研發與永續創新。
東海校長張國恩說，現代社會進入長壽階段，攜手永信藥品工業股份有限公司，培育為企業所用的人才，將學術研究成果應用到產業。
永信藥品董事長李其澧表示，攜手東海著重人才培育與永續發展，透過研發與生產量能，提供企業鏈多元實習機會，鼓勵學生透過參訪、實習接軌產業，透過業師授課分享相關專業課程。
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東海農業暨健康學院長江文德說，東海畜產與生物科技學系、食品科學系及化學系與保健製藥有關，未來高齡健康與運動科學學士學位學程與餐旅管理學系，可與永信藥品有長期照顧相關合作機會。
食科系主任梁志弘表示，合作備忘錄只是開始，雙方將持續深化產學合作，充分結合東海學術能量與永信藥品專業，為學生創造驗證所學機會，也為企業導入嶄新跨領域人才與創新研發機會。（編輯：李明宗）1131227
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