114年春節金門航線第3波加班機 1/6開放訂位

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（中央社記者吳玟嶸金門縣27日電）金門縣觀光處表示，114年春節金門航線第3波加班機，將在114年1月6日開放訂位，加開「台北－金門」來回班機各17架次、「台中－金門」及「高雄－金門」來回班機各1架次。

金門縣觀光處今天透過新聞稿表示，民國114年春節共9天連假，縣府在第2波加班機開放訂位時也啟動鄉親未訂妥機位需求調查，並由觀光處長許績鑫今天與民航局、各航空公司協調第3波加班機。

觀光處表示，各航空公司在這次春節疏運開放正班機及第1、2波訂位時，已釋出大部分運能，經協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，調度出此次春節第3波加班機。

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觀光處指出，經統計受理登記機位需求大多為「台北－金門航線」，第3波預計加開「台北－金門」雙向尖峰時段來回班機各17架次、「台中－金門」及「高雄－金門」來回班機各1架次，共提供4658個座位數，114年1月6日上午9時開放訂位。

觀光處表示，請民眾在訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消，縣府也將依實際需求，持續向航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親順利返鄉過年。（編輯：郭諭儒）1131227