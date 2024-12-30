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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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郵局保單借款優惠利率 114年元旦受理申辦

2024/12/30 10:49
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（中央社記者余曉涵台北30日電）中華郵政今天指出，為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自民國114年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政公司今天發布新聞稿表示，此方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款的有效契約保單。

中華郵政指出，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，導致實質收入減少，而經濟困難者。

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中華郵政進一步說明，或是客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，可檢附相關證明文件（如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料），並持前述保單向中華郵政提出申請保單借款。

中華郵政表示，同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元，申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理借款餘額，優惠期間屆滿未償還借款，將自動回復適用原保單借款利率。（編輯：張雅淨）1131230

#中華郵政
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