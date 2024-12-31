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新北石碇清晨8.9度 吳德榮：跨年夜仍偏冷

2024/12/31 08:37
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（中央社記者張雄風台北31日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北石碇攝氏8.9度。氣象專家吳德榮表示，今天跨年夜仍偏冷，約在12至14度，明年元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，新北市、苗栗縣、金門縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。清晨以新北市石碇區8.9度最冷，其次為苗栗縣公館鄉9.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部多雲偶有零星少量降雨的機率，西半部晴朗穩定；今晚起南方中層雲逐漸北移，各地雲量增多，中南部山區有零星飄小雨的機率。

吳德榮指出，今天跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想。明年元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起中南部平地偶飄零星小雨。今、明兩天氣溫略降、今夜仍偏冷，約在12至14度，戶外活動要保暖。

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吳德榮提到，明年1月2至4日另一波「東北季風」南下；1月2日中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫漸降；1月3日西半部雨後多雲、4日西晴東偶雨；1月5日「東北季風」減弱、氣溫回升。

吳德榮說，最新各國模式模擬，明年1月6日另一波冷空氣開始南下，1月7日起強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，但不確定性大，會繼續調整，應持續觀察。（編輯：李淑華）1131231

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吳德榮：跨年天氣西半部晴朗穩定 元旦迎曙光各地雲層多苗栗公館低溫6.8度 30日清晨局部地區下探10度
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