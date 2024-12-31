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振興花蓮觀光 交通部射5箭加強復甦

2024/12/31 16:23（12/31 16:26 更新）
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交通部次長林國顯（右2）、民航局長何淑萍（右）、觀光署長周永暉（左2）等人31日舉行記者會，公布將從海、路、空等方向著手，射出5支箭帶動花蓮觀光復甦。中央社記者余曉涵攝 113年12月31日
交通部次長林國顯（右2）、民航局長何淑萍（右）、觀光署長周永暉（左2）等人31日舉行記者會，公布將從海、路、空等方向著手，射出5支箭帶動花蓮觀光復甦。中央社記者余曉涵攝 113年12月31日
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（中央社記者余曉涵花蓮31日電）為了要振興花蓮觀光，交通部今年祭出3小時的花東疏運等5支箭加強復甦花蓮觀光，除了今年帶動225萬人次遊花蓮外，明年海外郵輪也將帶動國外旅客到花蓮旅遊。

403地震加上颱風衝擊，重創花蓮觀光，為了要振興花蓮，刺激觀光復甦，交通部從海、陸、空等方向著手，射出5支箭帶動花蓮觀光復甦。

交通部航政司長韓振華今天向媒體表示，第1支箭為「建立SOP，3小時啟動花東疏運」、第2支箭為「完善海運服務設施，吸引國際郵輪」、第3支箭為「增加台北花蓮航班，新闢香港花蓮航線」、第4支箭為「兩斷橋提前完工，鐵公路恢復雙向通行」、第5支箭則是「花蓮交通引客補助，觀光亮點捲動國旅」。

韓振華說，其中在航班方面，民航局協助花蓮縣政府向行政院爭取新台幣3048萬元，用於增加花蓮航線運能，除了立榮航空30日起每天都有北花航線飛航外，也開闢香港-花蓮航線。

民航局長何淑萍補充，花蓮今年雖然有地震等不可抗力因素，但仍有24架次包機，包含越南河內、富國島、泰國廊曼，而香港快運目前已經飛了22架次，載運2751人，其中國籍旅客36%，外籍旅客63%，要把旅客送到花蓮觀光。

何淑萍指出，北花航線部分，將給航空公司1架次3萬元補助，希望透過1年期滾動檢討的方式，讓北花航線可以維持運量。

韓振華指出，觀光署今年投入的10.6億元推動國旅補助，加上台灣好行電子票證全免優惠、台灣觀巴套裝行程1折優惠等，預計帶動225萬人次前往花東旅遊，創造超過107億元的觀光產值。

觀光署長周永暉說，台灣好行今年搭乘數預估為557萬人次，比去年467萬人次成長2成。

港務公司花蓮分公司總經理王派峰指出，明年在郵輪預報上也有28艘次，首艘挪威天空號郵輪將於明年1月26日停泊花蓮，預計帶來2800名旅客。（編輯：陳政偉）1131231

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