早安世界》柯文哲付清7000萬保金二度交保 北檢要抗告
柯文哲付清7000萬保金二度交保 北檢要抗告
台北地檢署偵辦政治獻金與京華城案，以收賄、圖利罪嫌起訴民眾黨主席柯文哲等11人，台北地院羈押庭29日深夜裁定柯文哲以7000萬元二度交保並配戴電子腳環，其妻陳佩琪30日完成保金繳納，羈押庭其他被告沈慶京、應曉薇與李文忠，則分別以億元、3000萬和2000萬元二度交保，4人均需配戴電子腳環。北院裁定9理由說明柯文哲雖有串證逃亡之虞，但現階段高額具保、電子監控等方式可作為羈押替代手段。北檢回應將依法再提抗告。（看完整報導）
老人福利法若改65歲以上免繳 衛福部估115年健保恐破產
立法院上週原排審「老人福利法」修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至31日再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者，綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。衛福部長邱泰源與健保署長石崇良30日各自表態，憂無形中對健保總額產生新台幣幾百億元衝擊，並提到健保精神是互助互利、量能付費，年齡不代表付費能力，堅決反對以年齡區分。衛福部預估不論門檻下修與否，115年健保恐破產，將面臨全民漲保費。（看完整報導）
新版財劃法 主計長：若不減國防預算其餘經費須刪37%
財政收支劃分法修正案三讀通過，中央需增撥3753億元予地方。主計總處主計長陳淑姿30日指出，若不減少國防預算，其他項目預算恐需削減37%，影響勞保撥補、租金補貼等計畫。內政部國土署30日表示，新修財劃法將影響現行300億元租金補貼、社宅包租代管與行人安全等既有政策，114年補貼核定件數一旦達75萬戶就會停止受理，並徵詢地方政府意見後研擬新方案。（看完整報導）
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
證券交易當沖降稅優惠將在今年底屆期，財政部長莊翠雲30日表示，希望31日順利三讀，財政部會縮短行政流程以利接軌實施，讓市場安心，但若來不及三讀，可能會遇到先徵收、後退稅情況，非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。金管會日前表示，若當沖降稅未能如期延長，對台股量能最大影響粗略估算恐逾千億元。（看完整報導）
卸任後調停戰爭獲諾貝爾和平獎 美國前總統卡特辭世歷任領袖哀悼
美國前總統卡特29日在喬治亞州平原鎮家中辭世，享壽100歲，國葬定於明年1月9日舉行。卡特1977年就任總統，任內曾促成以埃和平，與中華民國斷交、簽署「台灣關係法」，但因伊朗人質危機未能連任。他卸任後致力國際調停與人道工作，1994年成功促使北韓凍結核開發，2002年獲諾貝爾和平獎。現任總統拜登、前總統川普、歐巴馬和小布希均表達哀悼，讚揚其畢生貢獻。（看完整報導）
尹錫悅戒嚴風波3度違抗傳喚 韓國首見聲請逮捕現任總統
韓國警方及反貪機構「高級公職人員犯罪調查處」正聯手調查總統尹錫悅日前宣布戒嚴令是否構成叛亂罪，但尹錫悅屢次無視傳喚，拒絕到案說明。調查單位30日向首爾西區地方法院聲請逮捕令，為韓國史上首次針對現任總統提出逮捕聲請，法院將裁定是否簽發逮捕令。尹錫悅委任律師回應質疑反貪機構無權調查叛亂案。（看完整報導）
濟州航空179死全球6年來最慘空難 為何沒放起落架等疑點待查
韓國濟州航空客機29日降落時發生重大事故造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。迫降時何以沒放起落架、鳥擊嚴重程度乃至跑道盡頭為何有堅硬牆面等，都成事故調查重點。韓國國土交通部表示，境內有101架與事故航班同型的波音737-800客機正在營運，將全面特別檢查。此外，失事班機為廉航和地方旅行社合作的包機，事故前48小時內執飛多達13次，引發業界內外人士對這類包機產品的質疑。（看完整報導）
新平台2025年問世 輝達：機器人的ChatGPT時刻到來
外媒報導，輝達將於2025年上半年發表下一代用於人形機器人的精巧電腦，代號為Jetson Thor，目標是在即將來臨的機器人爆發潮中取得領先地位。輝達執行長黃仁勳2023年曾說人工智慧的iPhone時刻終於來臨，隨著專為人形機器人打造的平台誕生，輝達主管指出，實體AI和機器人的ChatGPT時刻即將到來。（看完整報導）
圖解2024全球大選年 逾10億人投票後 世界有什麼變化？
2024年是全球大選年，從孟加拉開始到非洲國家查德，有63個國家舉行總統、國會大選，包括印度、美國、俄羅斯等大國在內，全球超過10億人口在今年投下神聖的一票。面對高通膨、分配不均，老派執政顯露危機，民粹式語言激發共鳴。中央社專題帶你回顧各國選後局勢，細讀民主韌性經歷的考驗與來年展望。（看完整報導）
跨年夜各地多雲北部涼 元旦水氣盛難見新年曙光
中央氣象署預報31日晚間北部偏涼，氣溫約攝氏14、15度，各地多雲，大致適合跨年活動；元旦因南方雲系北移，各地水氣盛，較難見到新年第1道曙光。1月2日會是這週降雨最顯著的1天，預估1月3日東北季風將再增強。（看完整報導）
開箱老照片》菸酒專賣制度劃下句點
國民政府來台後延續日治時期制度，實施菸、酒、樟腦、火柴與度量衡5項專賣，民國36年查緝私菸案成為228事件導火線，為避免引起民眾反感，「專賣規則」改稱「公賣規則」，「煙」字一律改「菸」，台灣省菸酒公賣局專賣局並於同年5月改制為台灣省菸酒公賣局。民國91年1月1日我國正式成為WTO會員，4月為開放台灣菸酒市場，將公賣局改制為民營公司，結束長達百年之久的台灣專賣制度。（看完整報導）
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- 早安世界》柯文哲付清7000萬保金二度交保 北檢要抗告2024/12/31 07:07
- 2024/12/30 07:14
- 2024/12/29 07:19
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