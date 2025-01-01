吉隆坡台校元旦升旗 盼傳遞MIT精神

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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）馬來西亞迎接2025年舉行慶祝活動，吉隆坡台灣學校今天也辦理元旦升旗典禮，期盼藉此傳遞MIT精神，讓台灣在全球供應鏈中成為不可或缺的MVP。

現場包括僑胞、馬來西亞留台校友會聯合總會與台商等均持中華民國國旗參加升旗，隨著國歌與國旗歌節奏與歌聲合唱，歡慶新年元旦。校內旗海飄揚，氣氛熱烈。

台校還安排舞蹈表演與園遊會，充滿濃濃台灣風情。吉隆坡台灣學校是台灣在東南亞4所台校之一，強調以正體字教學傳承深遠文化意涵，凸顯台灣核心價值。

吉隆坡台灣學校董事長林永昌表示，吉隆坡台校自1991年創校以來即將邁入34週年，在這片跨國的土地上，台校秉持著「篳路藍縷，以啟山林」精神，不僅為台灣子弟在馬來西亞的教育努力耕耘，也提供更多的大馬與各國籍學子共同在台校學習。

他指出，今年的元旦，中華民國總統府升旗典禮的主題為「台灣智造，邁向未來」，也希望台灣在全球供應鏈中成為不可或缺的MVP。

駐馬來西亞代表葉非比認為，回顧2024年是台灣再度豐收的一年，台灣和馬來西亞經濟關係持續成長，在經濟表現方面，半導體與人工智慧是驅動台灣前進的2大主力，特別是半導體產業。

她說，台灣是馬來西亞第5大貿易夥伴，多年來也是第8大投資夥伴，過去幾十年共同打造堅實緊密的雙邊關係。

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元旦假期，吉隆坡各大百貨商場的慶祝活動滿滿，延續昨晚的跨年煙火秀氣氛。吉隆坡地標國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）、TRX商場及吉隆坡金三角地帶的武吉免登（Bukit Bintang）同樣人潮湧現，共同迎接嶄新的2025年。

此外，國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）與首相安華（Anwar Ibrahim）也分別發表元旦賀詞，盼大馬繼續保持團結與和諧。（編輯：張芷瑄）1140101

馬來西亞吉隆坡台灣學校1日舉辦元旦升旗典禮，並安排舞蹈表演與園遊會。圖為學生表演充滿濃濃台灣風情。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月1日