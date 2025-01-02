牙醫：50萬長者恐全口無牙 憂高齡回診率低

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）台灣今年邁入超高齡社會，重度牙周病造成缺牙風險，牙醫擔憂高齡每年定期回診率低，尤其80歲以上定期看牙僅30%，以成人牙周病盛行率推估，台灣恐有50萬名長者面臨全口無牙。

衛生福利部口腔健康司最新口腔健康調查指出，台灣成年及老年人每年看牙醫比例不到5成，隨年齡增加就醫比例有減少趨勢，80歲以上牙科回診率僅3成。開業牙醫診所院長林涵威近日透過新聞稿提醒，民眾未定期進行口腔檢查，可能會拖延蛀牙、牙周病治療時間，增加缺牙風險。

林涵威進一步解釋，牙齒周圍組織容易細菌感染產生牙齦萎縮，紅腫發炎，這就是常聽到的牙周病。牙周病長期未積極處理，可能造成牙齒鬆動脫落，慢慢地連同支撐牙齒的「地基」齒槽骨都會萎縮，重度牙周病幾乎等於缺牙危機，更令人擔心的是，台灣成人牙周病盛行率超過8成。

林涵威以定期回診率與牙周病盛行率等統計推算，台灣65歲以上約50萬人將面臨全口無牙。長者缺牙可能造成無法充分咀嚼食物，導致消化不良、增加腸胃負擔，缺牙也會讓齒槽骨萎縮，改變面部結構，出現嘴唇凹陷或臉型下垂等問題，影響外觀，失去容貌自信，進而排斥社交活動。

長者缺牙危機，不僅是民眾普遍忽略定期口腔檢查重要性，牙醫資源城鄉差距大更加劇困境。以台北市與宜蘭縣為例，台北市共1399間牙醫診所，宜蘭縣僅105間牙醫診所，宜蘭每間牙醫診所負擔病患人數是台北的2.4倍，企業與弘道老人福利基金會攜手推出偏鄉長者口腔義診服務。

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弘道老人福利基金會處長鐘智馨表示，偏鄉長輩不只缺乏牙科資源，衛教知識資訊來源也少，部分長輩往往因牙齒所剩無幾，更忽略口腔問題。這次義診遇到1名72歲阿嬤2年前開始牙齒鬆動，以為只是自然老化，忽略牙周病可能性，如今多數牙齒已脫落，嚴重影響進食及營養攝取。

林涵威分享現場義診狀況，發現部分長輩有「配戴假牙就不用定期就診牙科」的錯誤觀念，造成因長期配戴不合適假牙，牙齦摩擦紅腫出血，容易脫落，咀嚼幫助效果差。呼籲配戴假牙建議半年回診牙科1次，確保口腔衛生、並進行假牙清潔整理，防止假牙鬆落不合的風險。（編輯：李亨山）1140102