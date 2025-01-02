健保試辦分區總額共管 台大醫院長盼整體改善

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（中央社記者曾以寧台北2日電）健保將試辦分區總額共管，台大醫院院長吳明賢說，配合政府政策，但醫療支出成長現實難擋，健保總額大餅不做大、總額分配公式長期未改，恐難改善醫界現況，盼整體改善。

醫院總額分區共管試辦計畫，預計明年第1季上路，盼藉固定各醫院額度，促進醫院自我管理，避免重複或不必要檢查，達到門診減量效果。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告，並備質詢。台大醫院院長吳明賢受邀出席，並接受媒體聯訪。

吳明賢表示，對於政府政策只能配合接受，但整體問題仍出自於整個健保總額「餅不夠大」，此舉把財務壓力轉至醫療院所，是財務考量，絕不是從病人安全跟醫療品質去做考量。

吳明賢說，台灣過去在總額制度下可以做得那麼好，其實是犧牲了某部分第一線醫護人員的權利。今年起台灣已是超高齡社會，而老年人容易有慢性病共病問題，也容易有癌症等重大疾病，因此光是人口老化，就會增加醫療花費，而健保總額的成長，絕對趕不上醫療支出的自然成長。

醫療科技日新月異，吳明賢指出，現在也有很多癌藥或醫材等高科技醫療，確實是可以挽救人命，卻非常昂貴，因此醫界無法抑制成本成長，若硬要用行政管理手段去做，雖然公家醫院應不會拒絕急難罕症造成人球問題，但公立醫院只佔醫療量能3成，總是難保萬一。

此次推行分區總額共管試辦計畫，在南區已經推行多年，吳明賢說，有些人好奇為什麼台北區不行，但自己認為必須考量總額公式已經20多年沒有修改，無法反映人口移動實況；門診減量措施對醫學中心也很不公平，因為成本分析下來，醫學中心其實需要靠門診來補住院。

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吳明賢認為，應該要保護急重難症醫師，這是國家的資源，過去30年健保能成功變成世界典範，就是有這些一生懸命、留在醫學中心的人撐起。

吳明賢指出，近年困難科別住院醫師招募不足，因為私人醫院所開薪水比住院醫師還要高太多，甚至有越來越多「直美」醫師，經過2年PGY訓練後就直接到醫美院所，就是因為正派經營醫療院所本利過低，優秀人才認真工作卻難賺錢，因此希望整體改革制度，以避免人才流失與醫療生態扭曲。（編輯：李亨山）1140102