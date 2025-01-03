成大數位病理影像平台軟體 從學研走進實際應用

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（中央社記者張榮祥台南3日電）成功大學今天宣布成功研發醫療器材軟體「成功大學數位病理影像平台」，是全台首個在校內建立醫療器材軟體品質管理系統，取得衛福部醫療器材許可證，從學研走進實際應用。

成功大學表示，醫療器材軟體「成功大學數位病理影像平台」，由成大電機工程學系特聘教授詹寶珠團隊以4年時間研發，先取得醫療器材製造商許可，且在校內建立醫療器材軟體品質管理系統，再取得衛生福利部醫療器材許可證，預定今年申請美國FDA認證。

「成功大學數位病理影像平台」可讓醫師在電腦上放大、縮小彈性檢視病理影像，也可在影像上標註，更精準判斷患者病理影像，協助臨床醫師診斷，提供最適切的醫療方案。

成大表示，傳統觀察病理檢體影像，只能透過顯微鏡，但「成功大學數位病理影像平台」可提供各項靈活檢視功能，搭配高效標註顯示技術，成功克服「全幅數位病理影像」大量標註帶來的顯示挑戰。

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此外，平台具備超高解析度快速瀏覽功能，可迅速以不同解析度查看影像，方便查詢標註結果及與原影像進行對照分析；標註及影像儲存格式也符合國際規範，有利於和其他系統界接使用。

詹寶珠也積極開發各種腫瘤「AI數位病理模型」軟體，並計畫和「成功大學數位病理影像平台」結合，輔助醫師快速檢視腫瘤影像及診斷，讓台灣成為引領數位病理AI分析發展重鎮。（編輯：郭諭儒）1140103