台鐵機車出軌更換編組 七堵站自強號晚35分發車

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台鐵125次自強號的機車今天中午在七堵調車場發生出軌事件，台鐵緊急更換編組，125次自強號在七堵站晚35分發車。

台鐵公司發布新聞稿，這起出軌事件發生在中午12時5分，地點在七堵調車場，125次編組調車出庫時，經過509號轉轍器，後連機車北端轉向架第3軸出軌，車上無旅客，也無人員傷亡。

台鐵稍早表示，機車出軌輾壞3組轉轍器，後來新聞稿更正為4組轉轍器受損。

台鐵說，目前僅影響列車出入庫，不影響正線列車行駛。事故原因由國家運輸安全調查委員會調查。

台鐵已成立一級應變小組，將125次自強號編組由112次編組替駛，125次於七堵站在下午1時開車，較預定時間晚35分，而112次自強號七堵與基隆間停駛，旅客於七堵站轉乘2114次到基隆。

台鐵預估受損的轉轍器及相關設備，深夜12時完成修復。

台鐵稍早證實出軌的機車是新引進的E500型。這是台鐵從日本新引進最新型電力機車，主要牽引PP自強號、莒光號，首輛去年9月投入營運，預計68輛在2026年全部上線。（編輯：陳政偉）1140103