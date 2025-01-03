早安世界》京華城案柯文哲4人再遭羈押禁見 北院：有滅證勾串逃亡之虞
京華城案 柯文哲沈慶京應曉薇李文宗再遭羈押禁見
台北地方法院審理京華城等案，裁定柯文哲等4名被告交保，北檢日前抗告成功，北院更裁裁定4人加保。北檢2次抗告成功，北院2日開庭後，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。北院認為，4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，非予羈押顯難進行追訴審判。民眾黨表示，將陪伴前黨主席柯文哲捍衛清白，支持辯護律師抗告。（看完整報導）
高院：立院組織法部分有違憲疑慮 高虹安案停審聲請釋憲
台灣高等法院2日表示，被告高虹安於立委任內涉詐領助理費案，關鍵法律條文立法院組織法第32條第1項規定有違明確性原則，而有牴觸憲法疑慮，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將案件裁定停審，並向憲法法庭聲請釋憲。高虹安回應，尊重高院合議庭決議，盼儘快還她清白。內政部說明，一審判決效力依然存在，依地方制度法規定，新竹市長高虹安目前仍屬停職狀態，並未改變。（看完整報導）
行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 總統核可將送立院
立法院會去年通過憲法訴訟法部分條文修法，行政院會2日討論通過覆議案，行政院指出，憲訴法修法後，違憲宣告的門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭，也違反五院權力分立原則，且根據統計，民眾聲請釋憲比例逾99%，未來也恐影響民眾救濟權益。覆議案已呈報總統並經總統核可，於2日回復行政院。（看完整報導）
財部：當沖降稅延長4日生效 無先徵後退問題
立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案2日經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，早於今年首個交割日1月6日，券商即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題。（看完整報導）
政院通過大南方新矽谷方案 串聯南部半導體S廊帶
行政院會2日通過「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代，並要同步完善供水、供電、醫療、交通與文化設施等配套。（看完整報導）
內政部：5名里長具中國籍 發函區公所依法辦理
內政部2日指出說，查核完議員與里長等民代身分後，發現5名里長具中華人民共和國國籍，已去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。另外，具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，國民黨立法院黨團召開記者會，質疑內政部做出違法解釋的行政命令。部長劉世芳表示，目前有兩岸人民關係條例、國籍法與戶籍法規定，宣誓就職後1年內就要放棄中華人民共和國國籍。（看完整報導）
陸委會：海峽導報有統戰性質 暫停批准來台駐點
陸委會副主委兼發言人梁文傑2日表示，經過評估，大陸媒體海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，未來將暫停批准海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點。目前駐台陸媒計8家、12人，包括中央電視台、中央人民廣播電台、新華社、人民日報、中新社、廈門衛視、海峽導報、湖南廣電。（看完整報導）
美國一日兩大案 紐奧良車輛衝撞15死、賭城爆炸案1死7傷
美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡。賈巴過去疑為德州地產經紀人，曾在軍隊擔任過10年的資訊技術專員。警方表示，他們在犯案皮卡車內赫然發現極端組織「伊斯蘭國」黑色旗幟。同一日，1輛特斯拉電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，造成至少1死7傷。美國聯邦調查局表示，紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪，與賭城拉斯維加斯爆炸案似無關聯。（看完整報導）
濟州航空失事案 韓警限制執行長出境並突襲搜查機場辦公室
韓國濟州航空1架波音737-800客機去年底在韓國務安機場降落時失事，釀179人罹難。韓國警方2日宣布限制濟州航空執行長金二培出境，並突襲搜索務安機場和濟州航空首爾辦公室，飛機上的2個黑盒子都已尋獲並正在進行解碼。韓國代理總統崔相穆表示，如果調查時發現這款機型出現任何問題，必須「立即採取行動」。（看完整報導）
80歲以上免巴氏量表聘外籍看護有何影響？相關問答一次看
立法院去年12月31日三讀修正通過就業服務法部分條文修正，放寬巴氏量表申請外籍看護適用範圍，引發多方議論。巴氏量表是一種評估日常生活功能的量表，主要用於測量病患的治療效果及退化情形，是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵。修法後各界的看法是什麼？還有哪些族群需要巴氏量表評估？中央社整理相關資訊帶你看懂。（看完整報導）
開箱老照片》傳教士「小婦人」艾偉德病逝
艾偉德生長在英國傳統的基督教家庭，民國19年，28歲的她排除萬難、遠渡重洋到中國山西省陽城傳教，並與73歲的宣教士珍妮．勞森開設「八福客棧」宣揚福音、收養難童。中日戰爭爆發時，她曾親自帶領近百名孤兒逃離陽城避難。46年艾偉德到台灣開設育幼院，繼續她的福音事業，並透過世界展望會的協助到美國募款。位於木柵的伯大尼兒少家園，前身就是她設立的「艾偉德孤兒院」。59年1月3日，艾偉德因肺炎病逝台北寓所，享壽68歲。（看完整報導）
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- 早安世界》京華城案柯文哲4人再遭羈押禁見 北院：有滅證勾串逃亡之虞2025/01/03 07:21
- 2025/01/02 07:18
- 2025/01/01 07:28
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