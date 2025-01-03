韓國當局出發執行尹錫悅逮捕令 抗議者矢言阻撓

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（中央社首爾3日綜合外電報導）路透社引述韓聯社報導，韓國當局今天出發執行對總統尹錫悅的逮捕令，抗議群眾則在尹錫悅官邸外與警方對峙，矢言阻撓任何逮捕總統的嘗試。

尹錫悅因為去年12月3日短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職，正面臨刑事調查，罪名可能包括內亂，最重恐判處無期徒刑甚至死刑。

因尹錫悅3次拒絕檢方傳喚，由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）向首爾西部地方法院聲請逮捕尹錫悅，獲法院裁准。

尹錫悅若遭逮捕，將成為韓國首位被捕的現任總統。

韓聯社報導，公調處人員率領一支包括檢警在內的聯合調查團隊，他們已經離開總部，前往執行逮捕令。

大約100名抗議者聚集在尹錫悅官邸附近，現場有人說：「我們必須用性命阻擋他們。」在通往一處人行天橋的入口，十來名抗議者正試圖擋下一群警察。

新聞頻道YTN報導，當局動員大約2800名警力，為執行逮捕令做準備。

目前還不清楚警方會如何逮人，以及總統警衛處是否會試圖阻止。之前公調處人員赴總統辦公室及尹錫悅官邸搜索與戒嚴風波相關文件時，曾遭總統警衛處阻撓。（譯者：楊昭彥）1140103