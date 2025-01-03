韓國檢調人員試圖逮捕尹錫悅 官邸內軍方阻攔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國檢調人員今天尋求逮捕遭彈劾的總統尹錫悅，但根據韓聯社報導，逮捕行動遭到官邸內一支軍方小組阻攔。

韓聯社報導指出，正在調查尹錫悅頒布戒嚴令風波的韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員已進入官邸區域，但「遭官邸內一支軍方小組阻攔」。

公調處表示：「針對總統尹錫悅的逮捕令已開始執行。」媒體看到公調處人員與警方進入官邸，試圖執行逮捕程序。

公調處高階檢察官李大煥（Lee Dae-hwan，音譯）和多名檢調人員突破重重警力設置的封鎖線，進入官邸區域。根據法新社記者觀察，官邸外有數十輛警車和數百名身著制服的警察駐守。

路透社報導，天亮前，官邸外已聚集大批抗議民眾。隨著媒體報導檢調當局即將執行逮捕令，抗議人數迅速增至數百人。一名抗議民眾對其他人說：「我們必須用生命阻止他們。」

部分抗議民眾高喊「人民將保護尹錫悅總統」，並呼籲逮捕公調處負責人。

尹錫悅的支持者聚集在總統官邸外。（共同社）

韓國媒體報導，公調處計劃在逮捕尹錫悅後，將他帶往首爾近郊果川市的公調處辦公室訊問。

根據現有的拘票，尹錫悅最多可被拘留48小時，調查人員必須重新申請拘票，才能延長拘留。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140103