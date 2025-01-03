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韓國公調處人員抵達官邸 執行尹錫悅逮捕令

2025/1/3 08:03（1/3 08:22 更新）
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韓國公調處人員3日清晨乘車抵達尹錫悅官邸。（韓聯社via路透社）
韓國公調處人員3日清晨乘車抵達尹錫悅官邸。（韓聯社via路透社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國調查人員今天表示，他們已開始執行對遭彈劾總統尹錫悅的逮捕令。根據法新社記者報導，尹錫悅的忠實支持者集結在現場保護他。

法新社報導，尹錫悅因為去年12月3日短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職，調查本案的人員今天清晨乘車抵達位於首爾市中心的總統官邸，現場已部署大量警力。尹錫悅若遭逮捕，將成為韓國首位被捕的現任總統。

根據路透社記者說法，高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員率領一支包括檢警在內的聯合調查團隊，於當地時間3日早上7時左右抵達尹錫悅官邸的大門外。

韓聯社報導，當局動員約3000名警力，為執行逮捕令做準備。

目前還不清楚警方會如何逮人，以及總統警衛處是否會試圖阻止。先前公調處人員赴總統辦公室及尹錫悅官邸搜索與戒嚴風波相關文件時，曾遭總統警衛處阻撓。

數家媒體報導，公調處的車輛今天並未立即進入官邸內部。

抗議者在黎明前便開始聚集在尹錫悅官邸附近，隨著媒體報導因為尹錫悅拒絕檢方傳喚，調查機構很快將執行去年12月31日批准的逮捕令，抗議人數迅速增至數百人。

有些抗議民眾高喊「人民將保護尹錫悅總統」，並呼籲逮捕公調處負責人。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140103

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