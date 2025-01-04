桃園機場禁騎乘電動行李箱 不聽勸阻將報警處理

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（中央社記者葉臻桃園4日電）春節連假將至，桃園國際機場股份有限公司昨天公告，為維護航廈秩序與安全，禁止旅客在航廈內騎乘「電動行李箱」等載具；已加強宣導，若口頭勸阻仍未停止行為者，將報警處理。

機場公司昨天在臉書（Facebook）公告，由於機場人潮眾多，為保障旅客安全與維護航廈秩序，禁止旅客在航廈內騎乘「電動行李箱」、自行車、滑板車或滑板等載具，若要使用須以牽行方式或用行李推車運送。

針對禁止騎乘，機場公司今天向媒體表示，考量電動行李箱在運輸場站使用會衍生安全與管理議題，民航局去年12月6日邀集各單位召開「研討電動行李箱於機場使用之管理作為及適用規範」會議，決議「禁止於航廈內騎乘自行車、滑板車、電動行李箱等載具，或使用滑板等器材」。

機場公司指出，已加強宣導，例如在航廈內發現上述違規行為，將先口頭勸阻，仍未停止行為者，將通報警政署航空警察局派員處理，以維護航廈安全及公共秩序。

蛇年春節連假長達9天，機場公司表示，疏運時間從1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與1月26日，返國入境高峰會落在2月1日與2月2日。（編輯：戴光育）1140104