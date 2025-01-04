台灣黑熊再現觀霧山區 林保署指獲報次數逐年增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）林保署新竹分署指出，日前有民眾在新竹縣、苗栗縣交界的觀霧山區發現2隻台灣黑熊活動，研判此區應為台灣黑熊天然棲地，近3年在周邊山區發現台灣黑熊的通報次數逐年增加。

林業及自然保育署新竹分署今天發布新聞稿表示，竹縣五峰鄉桃山村民眾去年12月24日在觀霧山區（苗栗縣泰安鄉境內）發現1隻體型壯碩台灣黑熊，接著又看到另1隻台灣黑熊在下方溪床活動，眾人冷靜觀察台灣黑熊動向後返家，並通報新竹分署。

新竹分署指出，經查2隻台灣黑熊出現點的自然環境，研判應屬台灣黑熊天然棲地，且周邊無部落，暫無侵擾或發生人熊衝突的疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對台灣黑熊蹤跡，新竹分署表示，近3年接獲多起於觀霧樂山林道、霞喀羅國家步道、清泉瀑布等處發現台灣黑熊活動的目擊通報，次數且有逐年增加趨勢，已陸續在特定潛在棲地架設自動相機，也由部落族人成立巡守隊協助監測台灣黑熊活動範圍。

新竹分署指出，民眾若遭遇熊時應採取勿驚擾、勿慌張原則，以面向熊的方式循原路慢慢後退，避開牠的視線範圍以保持安全距離。（編輯：戴光育）1140104