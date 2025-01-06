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早安世界》冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨
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合歡山降雪創入冬最多 追雪族頂低溫排隊衝上山

2025/1/6 07:36（1/6 08:15 更新）
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低溫搭配水氣，合歡山5日深夜至6日凌晨降雪一波接一波，雪量創入冬最大，清晨雖然雪停，但地面已有明顯積雪，松雪樓積雪約0.5公分。（松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年1月6日
低溫搭配水氣，合歡山5日深夜至6日凌晨降雪一波接一波，雪量創入冬最大，清晨雖然雪停，但地面已有明顯積雪，松雪樓積雪約0.5公分。（松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年1月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）低溫搭配水氣，合歡山昨天深夜至今天凌晨降雪一波接一波，雪量創入冬最大，清晨雖然雪停，但地面已有明顯積雪，當地工作人員說，昨晚8時多陸續下雪，松雪樓積雪約0.5公分。

冷氣團影響加上水氣移入，合歡山昨夜至今天凌晨固態降水（冰霰或雪），道路、山坡被冰雪覆蓋，雪量創入冬最多，由於下雪，交通部公路局中區養護工程分局昨天晚間緊急宣布，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓限加掛雪鍊車輛通行，隨著路面結冰範圍擴大且持續下雪，進一步宣布封閉台14甲線翠峰至松雪樓路段。

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許多「追雪族」得知合歡山明顯降雪，今天凌晨起陸續趕上山，台14甲線18公里處仁愛鄉翠峰管制站清晨就有排隊車潮，考量行車安全，中區養護工程分局今天清晨宣布，台14甲線29公里處南投縣仁愛鄉昆陽至36.6公里處花蓮縣秀林鄉小風口，限加掛雪鍊車輛通行。

中區養護工程分局指出，台14甲線翠峰至松雪樓路段昨夜實施預警封閉，今天清晨7時解除恢復交通，但清晨派員檢視路況，昆陽至小風口部分路面、路肩仍結冰未融，因此限加掛雪鍊車輛通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交維警示措施。（編輯：蔡佳敏）1140106

低溫搭配水氣，合歡山5日深夜至6日凌晨降雪一波接一波，雪量創入冬最大，道路、山坡被冰雪覆蓋，雪量創入冬最多。（公路局中區養護工程分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 T114年1月6日
低溫搭配水氣，合歡山5日深夜至6日凌晨降雪一波接一波，雪量創入冬最大，道路、山坡被冰雪覆蓋，雪量創入冬最多。（公路局中區養護工程分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 T114年1月6日
#合歡山
#松雪樓
#公路局中區養護工程分局
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