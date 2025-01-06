大學術科試場分配表公布 7610人報考、體育組最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北6日電）大學術科考試委員會今天公布術科考試試場分配表，114學年術科考試將於1至2月舉行，共7610名考生報考，以體育組最多，其次為美術組、音樂組。

大學術科考試委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年大學術科美術、體育、音樂各組考試的試場分配表於今天上午公布，為方便考生查詢，提供網路查詢試場服務（https://www.cape.edu.tw/）。

擔任大學術科考試委員會聯合會召集學校的台灣師範大學表示，114學年大學術科考生共7610人，整體人數比113學年減少367人，各組報考人數以體育組3903人最多，其次為美術組、音樂組。

體育組考試時間為1月22日至1月24日，考試地點為國立體育大學，考試項目包括60公尺立姿快跑、20秒反覆側步、1分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續三次跳、1600公尺跑走。

音樂組考試時間為2月4日至2月6日，考試地點包括台灣師範大學、台北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院，各科考場因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進考場參觀；音樂術科主、副修與視唱考試時，考生最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到手續，考生應特別留意各場次辦理時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美術組考試時間為2月8日至2月9日，考試地點包括台灣師範大學附屬高級中學、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學。術科委員會提到，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前1天（2月7日）下午2時至4時開放考生看考場（考場教室內不開放）。

術科考試委員會提醒，術科考試當日，考生務必攜帶准考證，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術、音樂術科考試將依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消該項目成績。（編輯：管中維）1140106