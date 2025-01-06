北榮聯手消防局搶命 心跳停止44分鐘裝好葉克膜

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（中央社記者曾以寧台北6日電）周先生日前突然失去心跳，消防隊急送北榮，44分鐘內醫療團隊就幫他裝好葉克膜，成功搶命。北榮今天說，自從與消防局合作院前啟動葉克膜小組，這類OHCA患者存活率可達62%。

回想事發當下，54歲的周先生說，從來沒有想過健康會面臨這麼大的挑戰，但不僅獲得醫護人員的照顧與鼓勵，更在短短12天內康復；如今每天能看到日出日落，有機會跟家人一起生活、跟大家見面，心裡真的充滿對醫護人員和消防團隊的感謝。

為周先生做心導管的台北榮總心臟內科醫師蔡依霖今天在治療成果記者會上表示，周先生當時3條心臟血管阻塞，其中一條更幾乎完全不通；即使要做緊急心導管，也很擔心病人突然發生致命性心律不整或是心跳停止，幸好急診與消防團隊合作，先幫忙裝上葉克膜，讓自己可以專心處理心導管。

北榮急診部災難醫學科醫師陳盈如說，近5年歐美重要醫學期刊分別指出，符合特定資格、且高度懷疑是心臟功能異常造成到院前心肺功能停止（OHCA）的個案，若能更早裝上葉克膜（ECMO），可顯著提升患者預後。其中，心跳停止到裝上葉克膜的時間是關鍵。

為助這類OHCA患者搶命，北榮自去年2月開始與距離較近的消防分隊合作，推動「到院前啟動葉克膜急救計畫」，並於去年5月擴大到整個士林、北投區；除調整與救護團隊合作方式，也直接放1台葉克膜在急診室，隨時應對緊急狀況。

只要符合患者年齡小於70歲、有人目擊倒下、現場有人做CPR、初始心律可電擊、送醫時間小於8分鐘，且無明顯外傷、臥床、癌末等末期疾病等條件，在院外就可由救護團隊通知醫院先行啟動葉克膜團隊在急診待命。

以周先生為例，陳盈如指出，他在去年10月某個早上突然倒地，報案時間是8時12分，救護人員4分鐘趕到現場並緊急送醫，期間在8時31分其脈搏又消失，再次開始CPR，8時32分到院時心臟血管外科團隊已準備妥當，從目擊倒下到安置完成葉克膜，僅花了44分鐘。

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北榮副院長林永煬說，台北市近年像周先生這類患者，過去存活率約3成左右，去年1至10月則提升到約47.8%。北榮率全台北市之先，推動院前啟動葉克膜小組計畫，目前為止共收治13名患者，其中8例經評估適合放置葉克膜，其中5例成功存活，存活率達62%。

台北市政府消防局專員蔡緯屏說，盼與更多醫院分享這項成功經驗，強化院前院後連結，透過救護人員和醫護人員間接力合作，最大限度發揮急救資源，挽回更多生命。（編輯：張雅淨）1140106