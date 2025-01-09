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基隆成功國小19師生嘔吐 初步排除食物中毒

2025/1/9 15:19（1/9 15:21 更新）
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基隆市成功國小2年級某班級有18名學生及1名老師陸續出現發燒、嘔吐等症狀，經衛生局疫調後，初步排除營養午餐引起食物中毒，但為求謹慎，衛生局已採集營養午餐留樣及廚房刀具等檢體送驗。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月9日
基隆市成功國小2年級某班級有18名學生及1名老師陸續出現發燒、嘔吐等症狀，經衛生局疫調後，初步排除營養午餐引起食物中毒，但為求謹慎，衛生局已採集營養午餐留樣及廚房刀具等檢體送驗。（基隆市衛生局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市成功國小2年級某班級，有18名學生及1名老師陸續出現發燒、嘔吐等症狀，經衛生局疫調後，初步排除營養午餐引起食物中毒，已採集檢體送驗釐清。

基隆市衛生局今天上午7時50分接獲教育處通報，成功國小2年級某班級有18名學生及1名老師，陸續出現嘔吐、發燒、咳嗽等症狀，其中有3名學生拉肚子，學生至診所就診，目前無人住院。

衛生局表示，接獲通報後，立即派員前往學校疫調，經初步了解，成功國小設有廚房，除供餐給成功國小外，另供餐給2所學校，目前僅有成功國小這個班級師生出現症狀，初步排除營養午餐引起食物中毒，懷疑為呼吸道傳染病引發症狀。

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衛生局為求謹慎，已採集2名廚工、1名老師及5名學生糞便檢體送驗，並抽驗營養午餐留樣檢體，另採集廚房刀具、砧板檢體送驗，釐清引發師生症狀原因。

基隆市長謝國樑得知消息後，立刻與教育處、衛生局人員前往成功國小了解情形，並詢問學生身體狀況。謝國樑表示，已要求班級針對環境全面消毒，請學生配戴口罩，並啟動衛政系統進行疫調。（編輯：方沛清）1140109

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