寂靜星系為何停止成長 台大用韋伯太空望遠鏡揭秘

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（中央社記者陳至中台北10日電）台灣大學天文所助理教授吳柏鋒使用韋伯太空望遠鏡，發現一個特殊的星系正以驚人速度排空自己的氣體儲備，停止恆星的形成。這項發現有助解釋宇宙早期「寂靜星系」的形成之謎。

台大今天發布新聞稿，吳柏鋒團隊運用詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）的觀測數據，試圖揭開天文學界的一大謎題，即「寂靜星系」為何停止成長。研究已於本月6日發表於「天文物理期刊」（The Astrophysical Journal）。

團隊指出，宇宙大爆炸後的頭幾十億年，是星系誕生的黃金時期，大部分星系都處於活躍狀態，不斷生成新的恆星。但近期研究發現，有些星系在宇宙年齡還不到10億歲，也就是不到宇宙現今年齡的10%時，就已「熄火」停止了成長。

吳柏鋒探索伯太空望遠鏡的光譜資料庫，發現一個距離地球約120億光年的寂靜星系。該星系的光來自宇宙年齡15億歲，僅約宇宙現今年齡10%的時期。

研究發現，這個星系的恆星形成速率在短時間急劇下降，如今幾乎完全停止。數據也顯示星系內的氣體正以每秒超過200公里的極高速度流失，導致形成新恆星的原材料迅速枯竭。

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吳柏鋒還發現，星系中心可能存在一個超大質量黑洞，而黑洞釋放的巨大能量，或許正是驅動氣體噴流的主因，將星系內的「燃料」徹底吹散到太空之中。

吳柏鋒指出，這個天體是迄今為止觀測到距地球最遙遠、最早期、被確認具有強大氣體噴流的寂靜星系。團隊計劃進一步分析更多類似星系，探索氣體噴流是否普遍存在，以及這些被驅逐的氣體是否可能回流，重新點燃恆星形成。這些研究將有助於人類理解星系如何演變，最終孕育出人們今天所熟悉的型態。（編輯：龍柏安）1140110