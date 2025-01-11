合歡山成冰凍雪國 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）合歡山今天降雪，整個山頭化身雪國，雖然白天積雪減少，但入夜仍有固態降水機率及局部路面結冰，因此，公路局宣布，今天夜間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

強烈大陸冷氣團發威搭配水氣，合歡山今天凌晨起陸續下雪，直到今天清晨，路面、邊坡明顯積雪結冰，海拔3275公尺武嶺亭一帶被白雪覆蓋化身雪國，由於適逢假日，吸引大批「追雪族」頂著零下低溫上山賞雪，翠峰管制站清晨7時開放前，已有近2公里排隊車流。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔2500公尺以上路段，受強烈大陸冷氣團及中層水氣仍多影響，夜間環境溫度維持冰點以下，有局部路面結冰及固態降水機率，路側局部殘冰不易消融。

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中區養護工程分局指出，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，12日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局另外指出，考量台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛輪胎易打滑，因此今晚8時起夜間雙向封閉管制，不開放通行。（編輯：謝雅竹）1140111