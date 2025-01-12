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合歡山有殘雪路恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜封

2025/1/12 15:32（1/12 15:46 更新）
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合歡山由於殘冰未融（圖）及夜間溫度維持冰點上下，路面有結冰機率，交通部公路局宣布，省道台14甲線翠峰至大禹嶺路段12日夜間至13日清晨預警封閉。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 114年1月12日
合歡山由於殘冰未融（圖）及夜間溫度維持冰點上下，路面有結冰機率，交通部公路局宣布，省道台14甲線翠峰至大禹嶺路段12日夜間至13日清晨預警封閉。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 114年1月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）合歡山今天雖未降雪仍吸引大批遊客，由於殘雪未融及夜間溫度維持冰點上下，路面有結冰機率，交通部公路局宣布，今天夜間至明天清晨預警封閉省道台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

合歡山今天仍是冰凍世界。交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段受強烈大陸冷氣團影響，夜間環境溫度維持冰點以下，有局部路面結冰機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

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中區養護工程分局指出，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，13日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，加上殘冰未完全消融，車輛輪胎易打滑，因此今晚8時起夜間雙向封閉管制，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅供造冊農產運輸大貨車通行往谷關。（編輯：李淑華）1140112

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