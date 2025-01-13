教部本土教育貢獻獎報名開跑 表彰個人團體共10名

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（中央社記者許秩維台北13日電）為表彰對推展本土教育具顯著貢獻的個人與團體，教育部辦理114年「本土教育推展貢獻獎」，即日起受理申請及推薦，預計選出個人獎及團體獎共10名。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，本土教育推展貢獻獎旨在鼓勵並肯定致力於推廣台灣在地文化的個人及團體，獎項涵蓋社會、教育、歷史、地理、美術、音樂、影劇等多方面文化資產，可透過社區文史走讀、刊物出版、課程設計及教學實施等方式，結合各級學校或社區大學課程教學，推動本土教育。

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國教署表示，凡從事本土教育的傳播、推廣，對促進終身學習有具體而長遠影響；從事本土教育論述、調查、研究或出版，有創新卓見；開設或辦理本土教育相關課程、教學、教材或著作，提升教師專業知能著有成效；捐資成立有形本土教育相關設施，或於推廣本土教育上影響深遠者，即起至3月31日可踴躍申請或推薦。

教育部將邀集具公正性專家學者進行評選，並期盼透過本獎項鼓勵大眾關注本土文化教育，進而推動台灣特色文化永續傳承與發展，並透過獎勵這些貢獻者，引導各界認識、珍視在地文化價值，讓本土教育深耕生活中。（編輯：陳仁華）1140113